من أجل إيقاف إحدى مباريات الدوري.. مشجعون ألمان يحتجون على صفقة حقوق البث بإلقاء الشوكولاتة

المصدر: رويترز

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تستهدف رابطة الدوري الألماني لكرة القدم جني ما يصل إلى مليار يورو من بيع حصة في حقوق البث الإعلامي للمباريات العام المقبل لكنها تلقت احتجاجا غير تقليدي على الخطوة أمس الجمعة عندما ألقت الجماهير الساخطة قطعا من الشوكولاتة على هيئة عملات معدنية للضغط من أجل إيقاف إحدى مباريات الدوري الألماني الأول.

وصوتت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا الأسبوع الماضي لصالح السماح لمستثمر بالاستحواذ على حصة في شركة الحقوق الإعلامية في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتقاد بأن الترتيبات المتعلقة بحقوق البث هي وسيلة لتعزيز إيرادات بطولات الدوري الأوروبية وزيادة انتشارها عالميا.

وقالت رابطة الدوري الألماني إنها تستهدف إبرام صفقة بقيمة تتراوح بين 900 مليون ومليار يورو (1.09 مليار دولار) بحلول نهاية مارس آذار قبل منح الحقوق الإعلامية للسوق الألمانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وأعلنت مجموعات من المشجعين في جميع أنحاء ألمانيا عن خطط للاحتجاج على خطة الرابطة لبيع حقوق البث لمستثمرين من خارج البلاد. وتشمل هذه الخطط احتجاجا صامتا لمدة 12 دقيقة بعد انطلاق المباريات المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الجاري.

ورفعت الجماهير لافتات للإعراب عن رفضهم للخطوة خلال مباراة بروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني أمس والتي انتهت بالتعادل 2-2. كما ألقى مشجعو جلادباخ عملات مصنوعة من الشوكولاتة على أرض الملعب بعد انتهاء الاحتجاج الصامت.

وأثناء تقدم فيردر 1-صفر توقفت المباراة لمدة خمس دقائق في الشوط الأول حيث قام موظفو الاستاد بمساعدة مسؤولي المباراة بتنظيف أرض الملعب.

وبعد استئناف مباراة أمس، سجل روكو ريتز هدفين ليمنح جلادباخ التقدم قبل أن يدرك مارفن دوكش التعادل لفيردر في الدقيقة 76.

ويحتل جلادباخ المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة من 15 مباراة وتفصله نقطتان عن فيردر صاحب المركز 12.

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