الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول غير مهتم بوضعية مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه لا يولي سوى القليل من الاهتمام لمشاكل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كون فريقه أول من كشف الستار عن تلك المشاكل ليس له أهمية تذكر قبل مباراة الفريقين بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن فريق المدرب تن هاج خسر صفر/7 في أنفيلد في مارس الماضي، وهي أكبر خسارة للفريق في 211 مباراة أمام منافسه.

لكن كلوب لا يزال حذرا من غريمه التقليدي حيث قال: "لا يعجبني كثيرا أن تكون هناك عناوين غير جيدة عن يونايتد قبل مواجهتنا معهم، لأن ذلك يعني أن تلك المباراة هي فرصة لوضع كل شيء في نصابه الصحيح".

وأضاف: "كلما كثرت الأشياء السيئة التي تقال عنهم، كلما أصبحوا أقوى، هذا يحدث دائما وأنا لا أحب ذلك".

وتابع كلوب: "لا أتابع يونايتد عن كثب بشكل كاف لمعرفة ما هي المشكلة على وجه التحديد، لكنني رأيت تن هاج يفوز بجائزة مدرب الشهر الماضي، ورأيت أنهم في حالة جيدة الشهر الماضي، كيف يمكن أن يكون كل ذلك خاطئا، أنا فقط لا أفهم ذلك".

وأوضح كلوب: "الموقف في مانشستر يونايتد، ولا تفهمني بشكل خاطئ، ليس مهما بالنسبة لنا ونحن نجهز فريقنا فقط".

وتابع: "أحاول أن أفهم موقف المنافس قبل المباراة، أفعل ذلك حقا، لأنني أعتقد أنه من المهم أن نفهم دوافعهم وأن نضع الأمور في نصابها الصحيح، أحيانا أخبر اللاعبين برأيي وأحيانا لا أفعل ذلك".

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