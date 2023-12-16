كولر: الأهلي يلعب دائمًا من أجل الفوز وجاهزون لمواجهة فلومينينسي بنصف نهائي كأس العالم للاندية

المصدر: د ب أ

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عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري عن سعادته بالفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل ‏هدف مساء أمس والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وقال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن فريقه "قدم مباراة كبيرة أمام منافس مميز، وقد أقيمت المباراة على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة".‏

وتابع: " في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة".

وأوضح أن فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سوف يستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف كولر "لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء".



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