يوفنتوس يهدر فرصة اعتلاء الصدارة بالتعادل مع جنوة في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل ألبرت جودموندسون هدفا في بداية الشوط الثاني ليقود جنوة للتعادل 1-1 مع يوفنتوس الجمعة ليبقى فريق المدرب ماسيميليانو أليجري على بعد نقطة واحدة من صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 37 نقطة متأخرا بنقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي سيلعب مع مضيفه لاتسيو يوم الأحد. ويحتل جنوة المركز 14 برصيد 16 نقطة متقدما بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال أليجري لشبكة ميدياست "ليس من السهل اللعب ضد جنوة.

"علينا أن نتطور في تسجيل الأهداف لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها البقاء في صدارة الترتيب. "كنا بحاجة لمزيد من الهدوء لكنها نقطة مهمة لمواصلة النتائج الإيجابية والأداء أسعدني".

تقدم الفريق الزائر بعد 28 دقيقة بفضل هدف فيدريكو كييزا الذي سجل من ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من الحارس في المنطقة.

وانتفض جنوة بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني بهدف بعد عدة تمريرات تركت جودموندسون أمام المرمى ليهز الشباك ويجعل النتيجة 1-1.

وكاد يوفنتوس أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لكن حارس جنوة تصدى بشكل رائع لمحاولة خطيرة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية.

وقال مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس لمنصة دازون "علينا أن نتحسن. في بعض الأحيان نفقد توازننا. كانت هناك دائما أشياء يجب تحسينها ليس فقط اليوم.

"لقد استقبلنا هدفا لا نستقبله عادة. هذه الأشياء يمكن أن تحدث، ولكن بعد ذلك عليك الرد. يجب اغتنام الفرص. علينا تسجيل المزيد من الأهداف لحسم نتائج المباريات".

وسيلعب يوفنتوس في المباراة المقبلة مع فروزينوني.

وأضاف لوكاتيلي "نشعر بحسرة. أردنا المجيء إلى هنا وتحقيق الفوز. الآن علينا الاستعداد لفروزينوني. سنلعب بنفس الروح والنهم لتحقيق الفوز".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز