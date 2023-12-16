الشناوي حارس الأهلي المصري يكشف عن سببين وراء تصديه لركلة جزاء بنزيمة

المصدر: رويترز

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أبدى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي المصري سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السعودي 3-1 الجمعة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية لكرة القدم، قائلا إن تصديه لركلة الجزاء التي سددها النجم الفرنسي كريم بنزيمة جاءت بسبب "التوفيق والتركيز".

وتقدم الأهلي بهدف سجله علي معلول من ركلة جزاء، وكاد بنزيمة أن يدرك التعادل للاتحاد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن محمد الشناوي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني عزز الأهلي تقدمه بهدفين سجلهما حسين الشحات وإمام عاشور ثم قلص بنزيمة الفارق بهدف متأخر لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3-1.

وعلق الشناوي على تصديه لركلة جزاء بنزيمة قائلا "هذا التصدي يرجع إلى عاملي التوفيق والتركيز. لاعبو الأهلي يستحقون الإشادة على ‏ما قدموه خلال المباراة".

وأضاف الشناوي في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إن "اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، وقدموا مباراة كبيرة وحققوا الفوز على اتحاد جدة السعودي بجدارة ‏واستحقاق".

كذلك أثنى الشناوي على دور الجماهير، مؤكدا ان حضور المشجعين منح اللقاء أجواء خاصة.

وعن مباراة الدور قبل النهائي المقررة أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل، قال الشناوي "سنرتاح اليوم. ومن الغد، سنبدأ الاستعداد لمباراة قبل النهائي، ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد".

كذلك أبدى بيرسي تاو لاعب الأهلي سعادته بالتأهل لقبل النهائي قائلا عقب المباراة "هدفنا في كأس العالم للأندية كان واضحا ومحددا من البداية.

"الهدف كان تحقيق الفوز والوصول لأبعد نقطة، وهو ‏ما ظهر خلال مباراة اتحاد جدة التي استطاع الأهلي أن يحسمها ويتأهل من خلالها إلى قبل النهائي ‏في كأس العالم الأندية".

وأضاف تاو أن الاتحاد من الفرق القوية التي تضم عناصر جيدة "إلا أن رغبة ‏الأهلي في الفوز هي التي حسمت المباراة".

وأوضح اللاعب الجنوب أفريقي أن الأهلي كان هدفه عدم استقبال أهداف في بداية المباراة، ونجح في ذلك ‏باقتدار بفضل تفوق لاعبيه والحارس الدولي الشناوي.

واختتم تاو تصريحاته موجها التهنئة لجماهير الفريق على الفوز، ومؤكدا أن "‏طموحات الفريق لن تتوقف عند الفوز على الاتحاد والتأهل للمربع الذهبي".

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