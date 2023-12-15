النجم الدولي الألماني لوكاس بودولسكي يكشف تلقيه عروضاً سابقة من مانشستر سيتي والصين

المصدر: د ب أ

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كشف النجم الدولي الألماني السابق لوكاس بودولسكي عن تلقيه عروضا من أندية كبرى بأوروبا مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك عروضا سخية أخرى من الصين منذ عدة سنوات.

وقال بودولسكي في تصريحات أدلى بها عبر تطبيق بودكاست لنادي طفولته كولون الألماني "كان يمكنني أن انتقل للصين وأحصل على 50 مليون يورو (55 مليون دولار) سنويا".

أضاف بودولسكي "التقى وكيل أعمالي مع العديد من الأندية. لقد أبدوا اهتمامهم البالغ بي وأرادوا بشتى السبل التعاقد معي. لكن كل ما قلته هو: ماذا يجب أن أفعل هناك؟".

أوضح بودولسكي أن مانشستر سيتي وكذلك بوروسيا دورتموند وهامبورج الألمانيين عرضوا عليه أيضا الانتقال إلى صفوفهم خلال فترة وجوده مع بايرن ميونخ الألماني ما بين عامي 2006 و2009.

واعترف بودولسكي: "كنت أجري محادثات مع مانشستر سيتي عندما كنت لاعبا في بايرن. لقد زارني مسؤولي النادي الإنجليزي والتقوا أيضا مع وكيل أعمالي في ميونخ وأرادوا إقناعي بالرحيل".

وسبق لبودولسكي، الذي توج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل مع المنتخب الألماني، الدفاع عن ألوان فريقي أرسنال الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني.

ويلعب بودولسكي /38 عاما/ الآن في صفوف فريق جورنيك زابرزي البولندي، بعقد يمتد حتى عام 2025، وربما ينهي مسيرته مع الساحرة المستديرة، التي بدأت عام 2003، في صفوفه

واختتم بودولسكي تصريحاته قائلا "لا يمكنك خيانة العمر. سيأتي اليوم الذي ستصبح فيه البطارية فارغة".

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