حرمان رين من تعادل متأخر بالدوري الأوروبي بسبب قاعدة غير معروفة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال جوليان ستيفان مدرب ستاد رين الفرنسي إنه شعر بالصدمة بعد إلغاء هدف التعادل المتأخر لفريقه أمام فياريال الإسباني في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس بسبب إحدى قواعد كرة القدم غير المعروفة كثيرا.

وسدد لاعب الوسط إنزو لو في ركلة حرة في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ارتدت من إطار المرمى إلى نفس اللاعب الذي أعادها إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد لورينز أسينيون في الشباك.

واحتفل لاعبو رين بصخب لكن فرحتهم تحولت إلى إحباط بعد إلغاء نظام حكم الفيديو المساعد الهدف، واعتقد معظم الحاضرين في الاستاد الفرنسي أن إلغاء الهدف كان بداعي التسلل.

لكن بموجب قوانين اللعبة، فإنه لا يُسمح لإنزو لو في أن يكون أول لاعب يلمس الكرة بعد تنفيذه الركلة الحرة.

وينص قانون اللعبة على أنه "إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الحرة الكرة مجددا قبل أن تلمس لاعبا آخر، تحتسب ركلة حرة غير مباشرة."

وقال ستيفان "كنت أعلم بوجود قاعدة لركلات الجزاء، ولم أعلم بوجود قاعدة فيما يتعلق بالركلات الحرة".

وبهذا الفوز تقدم فياريال على رين ليحتل صدارة المجموعة السادسة وتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في البطولة الأوروبية.

واحتل رين المركز الثاني ويتعين عليه الآن خوض جولة فاصلة ضد فريق خرج من دوري أبطال أوروبا وسيتأهل الفائز منهما إلى الدور التالي في الدوري الأوروبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز