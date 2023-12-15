كلوب راض عن أداء ليفربول رغم الخسارة أمام سانت جيلواز بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

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أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن رضاه عن الجهد الذي بذله لاعبوه رغم خسارة الفريق الأحمر 1 / 2 أمام مضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ودفع كلوب بعدد من العناصر البديلة خلال اللقاء، الذي جرى أمس الخميس، بالجولة السادسة (الأخيرة) بمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، بعدما ضمن الفريق الأحمر تصدره للمجموعة وتأهله لدور الـ16 للمسابقة القارية مباشرة، منذ الجولة السابقة.

وتنص لائحة المسابقة على صعود الفرق التي تصدرت مجموعاتها لدور الـ16 مباشرة، في حين تلعب الأندية صاحبة الوصافة دورا فاصلا لبلوغ هذا الدور مع الفرق التي حصلت على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

ونقل موقع ليفربول الإلكتروني الرسمي تصريحات كلوب عقب المباراة، في وقت متأخر من مساء أمس، حيث قال "أعتقد أننا بالتأكيد شاهدنا جميعا المباراة، لذلك كان فوز يونيون مستحقا بالنسبة لي".

أضاف كلوب "لقد استعددنا بشكل جيد، ولعبوا بفريق أقوى، وقمت بخلط تشكيل الفريق تماما، لذلك أعتقد أن التغييرات التي أجريناها كانت أكثر من اللازم بالنسبة لإيقاع اللعب".

أوضح المدرب الألماني "كنا بحاجة للتطور في الأداء في المباراة. سعيد حقا بما حدث في الشوط الثاني، الذي تطور مستوانا خلاله".

شدد كلوب "لقد كان اللعب مضغوطا للغاية على ملعب صعب بالفعل. لم يكن الأمر رائعا ورأيت مدى شدة نسق اللقاء حيث عانى بعض اللاعبين من شد عضلي".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "أعتقد أننا قمنا بالتجربة وهذا جيد بالنسبة لي، ولم يصب أحد، لذلك نتعافى ونعود إلى إنجلترا ونستعد للعب من جديد".

ويستعد ليفربول، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنتجليزي الممتاز حاليا برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أرسنال، لمواجهة من العيار الثقيل ضد ضيفه مانشستر يونايتد، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ17 للمسابقة.

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