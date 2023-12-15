570 مليون إيرادات فيفا .. 70 مليون دولار صافي أرباح نيوزيلندا في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية

المصدر: رويترز

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كشف تقرير حكومي صدر اليوم الجمعة أن نيوزيلندا حصلت على أرباح اقتصادية صافية بلغت 109.5 مليون دولار نيوزيلندي (67.87 مليون دولار أمريكي) نتيجة مشاركتها في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم النسائية مع الجارة إستراليا في وقت سابق من العام الجاري.

وجاء في التقرير أن 27 ألف شخص زاروا البلاد خلال النهائيات العالمية التي أقيمت ما بين 20 يونيو حزيران و20 يوليو تموز وأن هؤلاء الزوار انفقوا أكثر من 80 مليون دولار نيوزيلندي على الإقامة والطعام والانتقالات والتسوق.

ورغم اهتمام النيوزيلنديين بالرجبي بصورة أكبر فإنهم أيضا اهتموا ببطولة كرة القدم واشتروا أكثر من 27 ألف تذكرة لحضور 29 مباراة استضافتها بلادهم في مدن أوكلاند وولنجتون وهاميلتون ودنيدن.

ورغم تراجع مبيعات التذاكر في بعض المباريات ورغم قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنح تذاكر مجانية لآلاف الأشخاص فإن الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مباراة لكرة القدم على مستوى البلاد تحطم ثلاث مرات في ملعب إيدن بارك في أوكلاند.

وقالت كايلي هوكر-جرين مسؤولة المناسبات الكبيرة في وزارة الأعمال والتطوير والتوظيف "كان أكبر وأنجح حدث رياضي نسائي على الاطلاق وفاق التوقعات في داخل الملعب وخارجه.

"لقد سحر (الحدث) قلوب الأمة وعزز كرة القدم النسائية والرياضة بصفة عامة وفي الوقت نفسه رسخ سمعة نيوزيلندا كمضيفة استثنائية للأحداث الكبرى."

ونتيجة البطولة حصل الفيفا على أكثر من 570 مليون دولار لتتساوى التكاليف مع الإيرادات رغم الزيادة الكبيرة في مبالغ الجوائز التي طبقها الاتحاد الدولي للعبة الشعبية.

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