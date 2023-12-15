تأهل ليل الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي إلى دور الستة عشر بالدوري الاوروبي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل ليل الفرنسي إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كي كلاكسفيك من جزر فارو 3/ صفر، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولى للمسابقة.

ورفع ليل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما تجمد رصيد منافسه عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وانتزع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي المركز الثاني وتأهل لخوض مباراة مع أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بمجموعات الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته 1 /2 أمام أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وأنهى سلوفان المجموعة في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما رفع ليوبليانا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، تأهل مكابي تل أبيب الإسرائيلي إلى دور الستة عشر بعد فوزه على جينت البلجيكي 3/1، فيما اكتسح زوريا لوهانسك الأوكراني منافسه برايدابليك الأيسلندي 4 /صفر.

وتأهل مكابي لدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن جينت الذي سيخوض مباريات دور خروج المغلوب أمام أحد فرق الدوري الأوروبي، فيما احتل زوريا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويتذيل برايدابليك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، تأهل دينامو زغرب الكرواتي رفقة المتصدر فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما فاز على بالكاني من كوسوفو 3 / صفر ، وبنفس النتيجة فاز فيكتوريا بلزن على أستانا الكازاخي.

ورفع فيكتوريا بلزن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق تسع نقاط عن دينامو زغرب في المركز الثاني، وجاء أستانا ثالثا برصيد أربع نقاط، متفوقا بفاق الأهداف عن بالكاني.

وضمن كلوب بروج البلجيكي وبودو جليمت النرويجي التأهل عن المجموعة الرابعة، وذلك بعد نهاية مباراتهما بفوز كلوب بروج 3/1، ليتأهل كمتصدر للمجموعة ويخوض منافسات دور الستة عشر برصيد 16 نقطة، بفارق ست نقاط، فيما يحتل بشكتاش التركي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن لوجانو السويسري صاحب المركز الرابع والأخير.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز