قائمة الفرق المتأهلة لدور 16 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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فيما يلي قائمة الفرق المتأهلة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ختام منافسات دور المجموعات الأربعاء:

بايرن ميونخ الألماني متصدر المجموعة الأولى

كوبنهاجن الدنماركي وصيف بطل المجموعة الأولى

أرسنال الإنجليزي متصدر المجموعة الثانية

آيندهوفن الهولندي وصيف بطل المجموعة الثانية

ريال مدريد الإسباني متصدر المجموعة الثالثة

نابولي الإيطالي وصيف بطل المجموعة الثالثة

ريال سوسيداد الإسباني متصدر المجموعة الرابعة

إنتر ميلان الإيطالي وصيف بطل المجموعة الرابعة

أتلتيكو مدريد الإسباني متصدر المجموعة الخامسة

لاتسيو الإيطالي وصيف بطل المجموعة الخامسة

بوروسيا دورتموند الألماني متصدر المجموعة السادسة

باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف بطل المجموعة السادسة

مانشستر سيتي الإنجليزي متصدر المجموعة السابعة

رازن بال شبورت لايبزيج الألماني وصيف بطل المجموعة السابعة

برشلونة الإسباني بطل المجموعة الثامنة

بورتو البرتغالي وصيف بطل المجموعة الثامنة

الفرق التي ستتأهل إلى الدوري الأوروبي بعد حصولها على المركز الثالث:

غلطة سراي (تركيا) لانس (فرنسا) براجا (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، فينوورد (هولندا)، ميلان (إيطاليا)، يانج بويز (سويسرا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا).

وتقام قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وتلعب الفرق المتصدرة مع فرق المركز الثاني في الدور المقبل.

لا يمكن لفريق مواجهة منافسه من نفس المجموعة أو من نفس البلد.

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