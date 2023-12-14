برشلونة يواصل الترنح ويخسر أمام أنتويرب.. وبورتو يبلغ دور الـ16 بأبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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واصل برشلونة الإسباني ترنحه في الفترة الأخيرة، وتلقى خسارة "غير مؤثرة" 2 / 3 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

رغم الخسارة، بقي برشلونة، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية، متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه بورتو، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي صعد برفقته للأدوار الإقصائية في المسابقة.

واحتل شاختار المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل أنتويرب الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما حقق اليوم انتصاره الوحيد في المجموعة.

وتقدم أنتويرب بهدف مفاجيء عن طريق آرثر فيرميرين في الدقيقة الثانية، غير أن فيران توريس منح التعادل لبرشلونة في الدقيقة 35، لكن الفريق البلجيكي عاود تقدمه من جديد، بعدما سجل فينسنت يانسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 56.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة، حيث أحرز البديل الصاعد مارك جويو هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الفرنسي الواعد جورج إلينيخينا سرعان ما سجل هدف الفوز لأنتويرب في الدقيقة التالية.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها برشلونة في مختلف المسابقات، عقب هزيمته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا بالدوري الإسباني، يوم السبت الماضي.

وعلى ملعب (الدراجاو)، واصل بورتو مغامرته في البطولة، التي توج بها عامي 1987 و2004، بفضل فوزه المثير 5 / 3 على ضيفه شاختار دونيتسك.

وتقدم بورتو بهدف مبكر عن طريق البرازيلي وينديرسون جالينو في الدقيقة التاسعة، لكن دانيلو سيكان أحرز هدف التعادل في الدقيقة 29.

وعاد جالينو لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البرتغالي 2 / 1.

وكان الشوط الثاني على موعد مع مزيد من الإثارة، حيث أحرز الإيراني مهدي طارمي الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة 62، غير أن شاختار قلص الفارق بهدف عبر النيران الصديقة عن طريق ستيفان أنتونيس، لاعب الفريق المضيف في الدقيقة 73 بالخطأ في مرماه.

وأعاد النجم المخضرم بيبي فارق الهدفين من جديد، عقب إحرازه الهدف الرابع لبورتو في الدقيقة 76، فيما تكفل فرانشيسكو كونسيساو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82، بينما أضاف البرازيلي الصاعد إيجينالدو دي سوزا ليموس الهدف الثالث لشاختار في الدقيقة 88.

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