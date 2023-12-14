باريس سان جيرمان يفلت من توديع دوري الأبطال بهدية من ميلان

المصدر: د ب أ

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تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1/1 بينما سقط نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه ميلان بنتيجة 1 / 2 في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم كريم أديمي لدورتموند بهدف في الدقيقة 51 ، بينما أدرك زاير إيمري التعادل لباريس في الدقيقة 56.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)هدفا سجله كيليان مبابي في الدقيقة 76 بداعي التسلل.

وفي إنجلترا، تقدم نيوكاسل يونايتد بهدف جويلينتون في الدقيقة 33 ، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي في الدقيقتين 59 و84.

بهذه النتائج يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

لكن الفريق الفرنسي انتزع بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ميلان، حيث كان قد فاز على الفريق الإيطالي 3 / صفر في فرنسا وخسر أمامه 1 / 2 في سان سيرو.

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