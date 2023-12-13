غوارديولا يكشف تطورات جديدة حول إصابة إرلينج هالاند

المصدر: رويترز

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أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثاء إن إرلينج هالاند لن يسافر مع الفريق لمواجهة رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه سيعود للتدريبات يوم الخميس.

وغاب هالاند عن فوز سيتي 2-1 على لوتون تاون يوم الأحد بسبب إصابة في القدم وهي المباراة الأولى التي يغيب عنها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا إن هالاند "سيعود يوم الخميس، بعد الغد وسنرى كيف يشعر.

"لا أستطيع الإجابة (إذا كان سيلعب يوم السبت) لا أعرف الآن. في المؤتمر الصحفي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن حالته".

وفاز سيتي بجميع مبارياته الخمس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن فوزه على لوتون كان الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع مباريات دون فوز وسئل جوارديولا عما إذا كان سعيدا بالأداء رغم النتائج.

وقال المدرب "بشكل عام نعم. يمكن أن يكون أفضل ولكن يمكن أن يكون أسوأ. مسألة النتائج غير الجيدة. لننظر للإيجابيات.

"نتيجة جيدة مثل مطلع الأسبوع تحليلها بأنه لا يزال بإمكاننا القيام بعمل أفضل. علينا أن نجد التوازن وألا نكون متحمسين للغاية أو في نفس الوقت لا نشعر بالاكتئاب الشديد.

"لقد خسرنا مباراة واحدة في آخر ست أو سبع مباريات وكانت كارثة كبيرة. خسرنا مرة واحدة وتعادلنا في المباريات الأخرى لكننا نؤدي بشكل جيد حقا".

وضمن سيتي تأهله متصدرا للمجموعة السابعة برصيد 15 نقطة ورازن بال شبورت لايبزيج ثانيا وله تسع نقاط، بينما يتذيل رد ستار الترتيب بنقطة واحدة ما يمنح جوارديولا فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأربعاء.

وقال غوارديولا "لا أعرف. نحن نقوم بتحليل المنافسين وما يتعين علينا القيام به للفوز بالمباراة. سنقوم بتدوير بعض اللاعبين.

"أنا سعيد جدا لأنني أستطيع غدا الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مؤخرا".

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