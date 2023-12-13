ريال مدريد يهزم يونيون برلين ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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حافظ ريال مدريد الإسباني على العلامة الكاملة بعدما اقتنص فوزا مثيرا من مضيفه يونيون برلين الألماني 3 /2 في الوقت الذي فاز فيه نابولي الإيطالي على ضيفه سبورتينج براجا البرتغالي 2/ صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات في الصدارة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات متتالية.

وضمن النادي الملكي قبل الفترة التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة القارية، رفقة نابولي الذي أنهى مشواره في وصافة المجموعة برصيد عشر نقاط فيما حل سبورتينج براجا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط لينتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي ودع فيه يونيون برلين مشواره الأوروبي بتذيله ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، كان فوز يونيون برلين مع خسارة سبورتينج براجا أمام نابولي، كافيا بإنهاء الفريق الألماني مشواره في المركز الثالث والانتقال إلى الدوري الأوروبي، لكنه مني بالخسارة في الثواني الأخيرة أمام ريال مدريد بفضل الهدف الذي سجله داني سيبايوس.

وتقدم كيفن فولاند بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 45 ثم تعادل خوسيلو للنادي الملكي في الدقيقة 61 وبعدها عاد اللاعب ذاته وسجل ثاني أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 72.

ورد التشيكي أليكس كرال بهدف التعادل ليونيون برلين في الدقيقة 85 لكن سيبايوس خطف هدف الفوز للريال قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب دييجو ارماندو مارادونا، تقدم نابولي بهدف عكسي سجله سردار ساتشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد يوم واحد من تتويجه بجائزة افضل لاعب في أفريقيا.

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