دوري أبطال أوروبا: أرسنال يختتم دور المجموعات بتعادل مع أيندهوفن ولنس إلى ملحق يوروبا ليغ

المصدر: رويترز

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اختتم أرسنال الإنجليزي دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه أيندهوفن الهولندي 1-1 الثلاثاء في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكان أرسنال الذي تخلى عن صدارة الدوري لصالح ليفربول بخسارته أمام أستون فيلا 0-1، ضمن صدارة المجموعة وتأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ سبعة أعوام.

وفشل في تجديد فوزه على أيندهوفن بعدما كان اكتسحه على أرضه برباعية نظيفة ذهاباً.

ورفع أرسنال رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، متقدما بفارق اربع نقاط عن وصيفه أيندهوفن الذي رافقه إلى ثمن النهائي، فيما ضمن لنس الفرنسي الثالث مع 8 نقاط خوض ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوز قاتل على ضيفه إشبيلية الإسباني متذيل الترتيب 2-1، علما أن التعادل كان يكفيه لتحقيق مسعاه.

على ملعب فيليب ستاديوم، افتتح أرسنال التسجيل قبل نهاية الشوط الاول بعد لعبة مشتركة بين ريس نيلسون والبرتغالي سيدريك على الجهة اليمنى، ليمرر الاخير كرة عرضية داخل المنطقة سددها المهاجم إدوارد نكيتياه زاحفة بقدمه اليسرى في شباك الحارس الأرجنتيني والتر بنيتيس (41).

وأدرك أيندهوفن التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد لعبة جماعية لتصل الكرة إلى البلجيكي يوربي فيرتيسن على الجهة اليسرى سددها لولبية عكسية ارتطمت بالقائم وهزت شباك الحارس آرون رامسدايل (50).

وفي المباراة الثانية، احتاج لنس لتجنب الهزيمة أمام إشبيلية لضمان مشاركته في المسابقة الثانية من حيث الاهمية، إلا انه خرج فائزا.

تقدّم لنس عبر البولندي بشيميسواف فرانكوفسكي من ركلة جزاء (63)، وعادل إشبيلية بفضل المدافع المخضرم سيرخيو راموس من علامة الجزاء أيضاً (79).

وخطف لنس النقاط الثلاث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر البديل أنجيلو فولجيني.

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