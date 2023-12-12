اتحاد جدة يهزم أوكلاند سيتي بثلاثية في كأس العالم للأندية ويضرب موعداً مع الأهلي المصري

المصدر: رويترز

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تناوب رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة على تسجيل أهداف الاتحاد السعودي في الفوز 3-صفر على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية لكرة القدم في جدة الثلاثاء والتي توجوا بها من قبل مع كورينثيانز وتشيلسي وريال مدريد على الترتيب.

وتأهل الاتحاد للدور التالي ليواجه الأهلي المصري، بطل أفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

وسجل رومارينيو في الدقيقة 29 قبل خمس دقائق من مضاعفة كانتي للنتيجة واختتم بنزيمة أهداف الاتحاد في الدقيقة 40.

وجاءت انطلاقة الاتحاد، المدعوم بجماهيره التي جعلت ملعب الملك عبد الله يكتسي باللونين الأصفر والأسود، قوية وكاد رومارينيو أن يسجل بعد دقيقتين من البداية لكن تسديدته من حافة منطقة الجزاء علت العارضة.

وبعدها أهدر إيجور كورونادو فرصة خطيرة حين افتقدت تسديدته من مدى قريب الدقة قبل الظهور الأول لبنزيمة الذي مهد الكرة على صدره مسددا بقدمه اليسرى فوق العارضة بعد تمريرة عرضية من زكريا هوساوي.

ولم يستغل بنزيمة هدية من ريجنوت موراتي لاعب أوكلاند الذي مرر بالخطأ لمهاجم ريال مدريد السابق الذي سدد كرة سهلة تمكن منها الحارس كونور تراسي بعد 20 دقيقة من اللعب.

وأنهى رومارينيو انتظار الجماهير وأطلق الفرحة الأولى لحامل لقب الدوري السعودي بتسديدة مباشرة من حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من هوساوي.

وكاد اللاعب الفائز باللقب عام 2013 أن يضيف هدفه الثاني فور التقدم بتصويبة من مدى بعيد لكن الحارس تراسي أبعد الكرة إلى ركنية.

ومع أول محاولة للفرنسي كانتي على المرمى وضع لاعب تشيلسي السابق الكرة بقوة أعلى الزاوية الضيقة من داخل منطقة الجزاء بعد إبعاد خاطئ من دفاع أوكلاند.

واستغل لاعبو الاتحاد انهيار بطل منطقة الأوقيانوس، وبعد سلسلة من التمريرات انطلق مهند الشنقيطي من الجانب الأيمن وقدم تمريرة على طبق من ذهب إلى بنزيمة الذي حولها إلى الشباك مسجلا الهدف الثالث الذي أكد حكم الفيديو المساعد صحته.

وسجل بنزيمة هدفه الخامس في كأس العالم للأندية.

وكانت بداية الشوط الثاني مختلفة حيث حاول أوكلاند الوصول لمرمى الحارس مارسيلو جروهي قبل أن تعود السيطرة لصاحب الأرض ويهدر كورونادو فرصة من مدى قريب تصدى لها تراسي بعدما تبادل الكرة مع هوساوي في الدقيقة 53.

وأبعد دفاع الاتحاد أول تسديدة للفريق القادم من نيوزيلندا عن طريق البديل جوزيف لي بعد نحو ساعة قبل أن يواصل الحارس تراسي وقوفه أمام محاولات كورونادو ويبعد تسديدته إلى ركنية في الدقيقة 69.

وأجهض أحمد حجازي مدافع الاتحاد، العائد من إصابة طويلة، أخطر فرصة لأوكلاند حين وقف أمام المهاجم ليام جيليون وأبعد الكرة قبل أن يسدد من مدى قريب.

واستعاد الاتحاد سيطرته على الكرة لكن مع شراسة هجومية أقل حتى نهاية المباراة محققا فوزه الثاني في كأس العالم للأندية بعد التفوق على الأهلي عام 2005.

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