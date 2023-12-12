أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على حد أقصى خمس سنوات لتوزيع رسوم انتقالات اللاعبين في سجلاتها

المصدر: رويترز

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الأندية وافقت على تحديد الفترة التي يمكن خلالها توزيع رسوم انتقال اللاعبين على حساباتها المالية لخمس سنوات.

وفي السابق، كان بوسع الأندية تقسيط تكاليف رسوم انتقال اللاعبين على مدار مدة العقد بالكامل.

وقالت الرابطة في بيان "اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على تعديل اللائحة الخاصة بتوزيع تكاليف تسجيل اللاعبين لجعلها تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

"من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق حد أقصى مدته خمس سنوات على جميع العقود الجديدة أو الموسعة".

كما وافقت الأندية أيضا على تعديل لائحة ستسمح لمجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بمنع النادي من تسجيل المزيد من اللاعبين عندما يكون مدينا برسوم انتقال لفريق آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز أو الدرجات الرئيسية الأدنى حتى يتم سداد الدين المستحق.

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