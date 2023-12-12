رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم للأندية بأعلى مقاييس الجودة

المصدر: د ب أ

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وصل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور فعاليات كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 12 الى 22 ديسمبر الجاري.

وأعرب آل خليفة في تصريح اعلامي عن ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على تهيئة الظروف المثالية لإنجاح منافسات كأس العالم للأندية وإخراجها بصورة متميزة تليق بالسمعة العطرة التي تتمع بها المملكة على ساحة كرة القدم الدولية.

وأضاف " إن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في السعودية للمرة الأولى ،تجسد مكانة المملكة على الخارطة العالمية وقدرتها على تهيئة أسباب التميز والنجاح لمختلف التظاهرات الرياضية، وذلك على ضوء استضافتها الناجحة للعديد من البطولات العالمية والقارية على امتداد السنوات الماضية، الأمر الذي يبشر بمشاهدة بطولة وفق أعلى مقاييس الجودة التنظيمية.

وأكد آل خليفة أهمية المشاركة الآسيوية في البطولة، معرباً عن ثقته بقدرة فريقي الإتحاد السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني على تمثيل كرة القدم الآسيوية بصورة طيبة في منافسات كأس العالم للأندية، مبيناً أن الفريقين يمتلكان الإرادة والطموح اللذين يؤهلهما لتقديم مستويات فنية جيدة وتحقيق نتائج إيجابية في المحفل العالمي.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: فريق الاتحاد السعودي يتمتع برصيد متراكم من الخبرات ومجموعة متناغمة من اللاعبين أصحاب الكفاءة العالية، وهو يتسلح بسلاح الأرض والجمهور الذي نأمل أن يشكل دافعاً قوياً له من أجل الخروج بصورة طيبة في البطولة، كما أن فريق أوراوا الياباني يتمتع بجاهزية فنية طيبة، ونأمل أن يترجم ذلك في تحقيق نتائج طيبة تليق بمكانته كحامل للقب بطل لدوري أبطال آسيا.

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