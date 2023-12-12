توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني يتوقع غياب نابري 8 أسابيع على الأقل

المصدر: د ب أ

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قال توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يتوقع عودة المهاجم سيرج نابري، نجم الفريق، إلى الملاعب في فبراير القادم على أقرب تقدير.

ومن المقرر أن يفتقد بايرن خدمات نابري /28 عاما/ في بداية الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال خسارة الفريق القاسية 1 / 5 أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي بالدوري الألماني.

وقال توخيل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، قبل مباراة بايرن ضد مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال: "أخشى أن الأمر سيستغرق 8 أسابيع على الأقل. يتعين علينا أن نرى مدى تعافيه بعد تلك الفترة

وتحدث توخيل عن فترة غياب نابري القادمة، حيث قال "هذا وقت طويل للغاية بالنسبة له".

وأضاف " لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتعافي بعد تعرضه لكسر في ذراعه. ثم كان في أفضل حالاته في التدريبات، وقدم أسبوعا جيدا، ثم أصيب في الدقيقة الأولى بعد نزوله (أمام فرانكفورت)".

وتعرض نابري لإصابة بأحد الأوتار العضلية في منطقة العضلة المقربة اليسرى بعد وقت قصير من نزوله كبديل أمام آينتراخت فرانكفورت، وسيغيب عن 7 مباريات رسمية على الأقل لبايرن قبل العودة المحتملة في فبراير المقبل.

وصادف نابري سوء حظ بالغ هذا الموسم حتى الآن، سواء مع بايرن أو المنتخب الألماني، ولم يشارك إلا نادرا، حيث تأخر عن زميليه كينجسلي كومان وليروي ساني في ترتيب مهاجمي بايرن في الفترة الأخيرة.

وتسببت إصابة نابري بكسر في الذراع في ابتعاده عن الملاعب عدة أسابيع في سبتمبر و أكتوبر الماضيين.

وشارك نابري في 5 مباريات فقط بالدوري الألماني، حيث تواجد في 3 منها بالقائمة الأساسية لبايرن. ولم يسجل أي هدف حتى الآن، علما بأنه في الموسم الماضي أحرز 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه، ليساهم في تتويج الفريق البافاري بلقب الدوري للموسم الـ11 على التوالي.

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