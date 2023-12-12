5 أندية تتصارع على آخر مقعدين بدور الـ16 بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا

المصدر: د ب أ

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يسدل الستار غدا الأربعاء على منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تجرى 8 مباريات هامة بالجولة السادسة (الأخيرة) في المجموعات من الخامسة إلى الثامنة.

وسيتم كشف النقاب خلال تلك المواجهات عن آخر فريقين متأهلين للأدوار الإقصائية للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، بالإضافة للأندية التي ستنتقل للعب في مرحلة خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

وتتنافس 5 فرق للحصول على المقعدين الأخيرين في الدور الثاني للبطولة لإكمال عقد الصاعدين بمرحلة خروج المغلوب في المسابقة.

وتنص لائحة دوري الأبطال على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية لدور الـ16، في حين تنتقل الأندية صاحبة المركز الثالث في تلك المجموعات للدوري الأوروبي.

وتلعب الأندية المنتقلة للدوري الأوروبي مع الفرق التي نالت الوصافة بمرحلة المجموعات في تلك البطولة، وذلك في دور فاصل لتحديد الصاعد منها لدور الـ16 بالمسابقة.

في المجموعة الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه لاتسيو الإيطالي، فيما يلعب سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وبعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو تأهلهما لدور الـ16 في البطولة، فإن المنافسة انحصرت بينهما على قمة المجموعة، حيث يتواجد فريق العاصمة الإسبانية على الصدارة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه فريق العاصمة الإيطالية.

ويكفي أتلتيكو الحصول على نقطة التعادل في المباراة التي تجرى بملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) في مدريد، لإنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، فيما يتعين على لاتسيو الفوز لخطف الصدارة وملاقاة أحد الأندية الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات السبع الأخرى في البطولة بدور الـ16.

وتبدو الأمور محسومة فيما يتعلق بصاحب المركز الثالث في المجموعة، التي حسمها فينورد لمصلحته، حيث يمتلك 6 نقاط حاليا، فيما يقبع سيلتك في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة، لينتقل الفريق الهولندي رسميا للدوري الأوروبي.

وفي المجموعة السادسة، يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني، فيما يلتقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ميلان الإيطالي.

وحجز دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، مقعده رسميا في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة منذ الجولة الماضية، فيما تتصارع الفرق الثلاثة الأخرى على المقعد الآخر بتلك المجموعة

ويتواجد دورتموند في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، فيما يحتل نيوكاسل وميلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما.

ويحتاج دورتموند لحصد نقطة التعادل فقط لحسم تربعه على القمة رسميا، فيما يعني حصول سان جيرمان على النقاط الثلاث، ليس فقط تأهله للدور الثاني، بل اعتلائه الصدارة، حيث سيتساوى في تلك الحالة في الرصيد مع الفريق الألماني، لتحدد المواجهات المباشرة بينهما، صاحب القمة وفقا للائحة البطولة، والتي سوف تصب في صالح الفريق الفرنسي.

وكان سان جيرمان تغلب على دورتموند 2 / صفر في مباراة الفريقين الأخيرة، التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر الماضي.

وربما يصعد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للدور المقبل، حتى إذا خسر أمام دورتموند، وذلك حال انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل، حيث سيتفوق حينها عليهما بفارق نقطة وحيدة.

ويمتلك نيوكاسل وميلان حظوظا في بلوغ الدور المقبل، حيث يأمل الفريق الإنجليزي في الفوز بالمباراة التي تجرى بملعبه، وتعادل سان جيرمان - على الأقل - مع دورتموند، حيث سيتساوى مع الفريق الفرنسي في رصيد 8 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف لصالحه.

وكان نيوكاسل فاز 4 / 1 على سان جيرمان في إنجلترا ذهابا، قبل أن يتعادلان 1 / 1 بملعب (حديقة الأمراء) في الجولة الماضية.

أما ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق حصولا على البطولة برصيد 7 ألقاب، فيطمع في الفوز على نيوكاسل، وخسارة سان جيرمان أمام دورتموند، حيث سيقفز في تلك الحالة للوصافة، بفارق نقطة أمام رفاق كيليان مبابي.

وفي المجموعة السابعة، يخرج مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة مضيفه ريد ستار الصربي، في حين يلتقي لايبزج الألماني مع ضيفه يونج بويز السويسري.

وتبدو الأمور محسومة تماما في تلك المجموعة، حيث ضمن مانشستر سيتي (حامل اللقب) الصدارة، في ظل تحليقه في القمة برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفوزه في جميع مبارياته الخمس بالمجموعة.

وحسم لايبزج تواجده في الوصافة رسميا، حيث يمتلك 9 نقاط، بينما يحتل يونج بويز المركز الثالث، الذي ضمن الحصول عليه رسميا، برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل ريد ستار، الفائز باللقب عام 1991، الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي حال خسارة يونج بويز أمام لايبزج، وفوز ريد ستار على مانشستر سيتي، فسوف يتساوى الفريقان السويسري والصربي في رصيد 4 نقاط، لكن المواجهات المباشرة ستكون في صالح يونج بويز، الذي تعادل 2 / 2 مع ريد ستار في اللقاء الأول، قبل أن يتغلب عليه 2 / صفر في المواجهة الثانية بينهما.

وفي المجموعة الثامنة، ينتقل برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، بينما يواجه بورتو البرتغالي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتأهل برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في البطولة، لدور الـ16 رسميا، بفضل تصدره ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يتواجد أنتويرب في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط، حيث يعد هو الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الخمس الأولى بمجموعته.

ويرغب برشلونة في مداواة جراحه، التي نزفت بشدة عقب خسارته الموجعة 2 / 4 أمام ضيفه جيرونا في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني أول أمس الأحد، لتتلقى آماله في المنافسة على لقب البطولة المحلية ضربة قاسية.

في المقابل، ستكون مواجهة بورتو، الذي حمل كأس البطولة عامي 1987 و2004، وشاختار، حاسمة في تحديد الفريق الثاني المتأهل للدور المقبل عن تلك المجموعة برفقة برشلونة.

ويكفي بورتو التعادل فقط لحسم المركز الثاني بالمجموعة لصالحه، حيث سيظل متساويا مع شاختار برصيد 10 نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة الموقف للفريق البرتغالي، الذي تغلب 3 / 1 عل نظيره الأوكراني في المباراة الأولى التي جرت بينهما في سبتمبر الماضي.

أما شاختار، فيتعين عليه الفوز لخطف بطاقة الترشح لدور الـ16 ومواصلة صحوته في المجموعة، عقب فوزه في آخر جولتين على برشلونة وأنتويرب.

ومن الممكن أن ينقض شاختار على الصدارة حال فوزه بفارق كبير من الأهداف على بورتو وخسارة برشلونة أمام أنتويرب، حيث سيتساوى في تلك الحالة في رصيد 12 نقطة مع الفريق الإسباني، ليحسم فارق الأهداف الموقف بينهما في ظل تعادلهما 2 / 2 في مجموع مواجهتيهما المباشرتين بالمجموعة.

وكان برشلونة فاز 2 / 1 على شاختار ذهابا، قبل أن يرد الفريق الأوكراني الدين ويتغلب 1 / صفر على منافسه الإسباني إيابا، علما بأن فريق المدرب تشافي هيرنانديز أحرز 10 أهداف واستقبل 3 أهداف خلال مشواره بالمجموعة، فيما سجل الفريق الأوكراني 7 أهداف ومنيت شباكه بمثلها.

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