«بوما» تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الثلاثاء أن شركة بوما ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، في قرار اتخذته قبل عام واحد، ولم يكن له صلة بدعوات المقاطعة الحالية في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة، إن شركة الملابس الرياضية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، قررت عدم تمديد عقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ولن تزود الفريق بالقمصان بداية من العام المقبل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية قولهم إن بوما اتخذت قرارها بالتوقف عن دعم المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لأسباب مالية، وبما يتماشى مع خطة استراتيجية أوسع تُعرف باسم "أقل - أكبر - أفضل" والتي تهدف إلى تعزيز المزيد من الانتقائية في التسويق الرياضي.

وتعتزم بوما التي من المقرر أيضاً أن تنهي رعايتها للمنتخب الصربي العام المقبل، مواصلة مراجعة جميع علاقاتها الحالية وآفاقها المستقبلية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الداخلية أن الهدف هو الاحتفاظ بقائمة قوية من المنتخبات الوطنية.

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