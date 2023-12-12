شاهد .. هدف كهربا الفائز بجائزة الأجمل فى القارة بحفل جوائز الكاف

المصدر: البيان

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فاز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري بجائزة أفضل هدف في أفريقيا للعام الجاري 2023 بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم الإثنين في مراكش.

سجل كهربا هدفه في مرمى الهلال السوداني بختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، ليتفوق في سباق التصويت على 11 هدفا آخر.

وكان فريق الأهلي المصري فاز بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء، بينما فاز نجمه الأفريقي بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

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