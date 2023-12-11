ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسعى لتمديد فترة بقائه على رأس يويفا

المصدر: د ب أ

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يسعى ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، لمنحه فرصة البقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى.

وتنتهي فترة ولاية سيفرين عام 2027، ولكنه من المقرر أن يتقدم باقتراح لتعديل القاعدة قبل انطلاق كونجرس (يويفا) في باريس في الثامن من فبراير عام 2024، حيث يحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء الاتحاد الذي يضم 55 دولة.

وفي حال تمت الموافقة على المقترح، فإن سيفرين، الذي تم انتخابه بالتزكية هذا العام، يمكنه الترشح للمنصب مجددا عام 2027.

وتم انتخاب سيفرين عام 2016بدلا من الفرنسي ميشيل بلاتيني، وكانت إحدى التغييرات التي أجراها هي تحديد مدة ثلاث فترات لأي منصب تنفيذي داخل (يويفا).

وقال يويفا اليوم الاثنين: "اقترحت اللجنة القانونية بالاتحاد عددا من التغييرات على لائحة النظام الأساسي، لضمان عدم تطبيق بعض القواعد الحالية بأثر رجعي بما يتوافق مع مبادئ النظام الأساسي، وقد وافقت لجنة الحوكمة والمكتب التنفيذي على تلك التغييرات التي سيتم النظر فيها في اجتماع شهر فبراير".

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