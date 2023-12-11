المصدر: رويترز

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فيما يلي أبرز نقاط الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم..

* ليفربول يظهر روح القيادة في انتفاضته المظفرة

لا تحسم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ديسمبر لكن من الممكن غالبا تحديد الفرق التي تتمتع بالصلابة الذهنية للمنافسة على اللقب، ويمكن أن ينضم ليفربول إلى أرسنال في هذه القائمة مع قرب نهاية العام.

وأظهر فوز ليفربول يوم السبت بعدما قلب تأخره أمام كريستال بالاس العزيمة والإصرار التي يحتاجها الفريق قبل فترة عيد الميلاد والتي عادة ما تكون طاحنة بالنسبة لفرق الدوري الإنجليزي.

وبالتأكيد شعر يورغن كلوب مدرب ليفربول بعدما استغل فريقه دون شفقة التفوق العددي بعد طرد المهاجم جوردان أيو، ليبعث برسالة تحذير للفرق الأخرى في الدوري.

وربما لا يكون هذا بالأمر السيء، إذ يفتقد فريق كلوب جهود عدد من لاعبيه المؤثرين بسبب الإصابة ولن تكون هذه المرة الأخيرة التي يضطر فيها الفريق للاستعانة بكل ما أوتي من قوة إذا أراد أن يحافظ على حظوظه في الفوز باللقب مع مرور الوقت.

إصابة هالاند تلقي بظلالها على الفوز المنتظر

تنفس مانشستر سيتي الصعداء بعدما حقق أول انتصار في خمس مباريات بالدوري يوم الأحد بتغلبه 2-1 على لوتون تاون، لكن شعورا بالقلق يساور حامل اللقب لغياب مهاجمه إرلينغ هالاند عن المواجهة لإصابة يأمل ألا تكون خطيرة.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم المتألق البالغ عمره 23 عاما لم يسافر إلى لوتون بسبب إجهاد في القدم ومن الواضح أن المدرب قلق بشأن حالة اللاعب النرويجي قبل المواجهات المهمة المقبلة.

وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا نعلم. إنها قدمه وسوف نرى. يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع. ونتمنى أن نستعيده من أجل كأس العالم (للأندية)".

ويتصدر هالاند قائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا بعد موسم حقق فيه رقما قياسيا بتسجيل 36 هدفا.

وعلى المستوى القاري، حسم سيتي بالفعل صدارة مجموعته بدوري الأبطال قبل أن يختتم مشواره بالدور الأول أمام مضيفه رد ستار بلغراد يوم الأربعاء المقبل.

ويستضيف سيتي منافسه كريستال بالاس يوم السبت المقبل قبل أن يخوض قبل نهائي كأس العالم للأندية في 19 من الشهر الجاري أمام منافس لم يتحدد بعد.

سلطة الجماهير تشعِر كوبر بالارتياح

غالبا ما تواجه الجماهير اتهامات بأن ذاكرتها قصيرة، لكن هذا لا ينطبق على مشجعي نوتنغهام فورست.

وأبدت الجماهير الوفية دعمها للمدرب ستيف كوبر رغم أنه حقق انتصارا واحدا في 12 مباراة. وقاد كوبر الفريق، الذي توج فيما مضى بطلا لأوروبا، لدوري الأضواء في 2022 بعد غياب استمر 23 عاما وحافظ على مقعده بالدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويبدو أن الفريق سيكون على موعد مع موسم آخر من المعاناة، بعد الخسارة 5-صفر أمام فولهام الأسبوع الماضي، لكن الجماهير تغنت باسم كوبر في التعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون يوم السبت.

ويدور السؤال المطروح حول مدى ولاء إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي للمدرب، لكن المستوى الذي قدمه فورست أمام ولفرهامبتون والروح التي غرسها كوبر في الفريق تجعل الاستغناء عن خدماته محفوفا بالمخاطر.

برايتون يفتقد السرعة في تعادله أمام بيرنلي

تغنى الكثيرون بالأداء المذهل الذي يقدمه برايتون آند هوف ألبيون في بعض الأحيان بقيادة روبرتو دي تسيربي، لكنه افتقر للسرعة والرغبة في الفوز في تعادله 1-1 مع بيرنلي يوم السبت.

وبدا افتقار برايتون للسرعة في كل المراكز وكذلك عملية اتخاذ القرار والتمريرات التي افتقدت للدقة.

وأضفى كاورو ميتوما الذي دفع به المدرب بين شوطي المباراة سرعة كان الفريق في أمس الحاجة إليها، لكنه أيضا ألقى الضوء على الصعوبات التي يواجهها زملاؤه في مباراة كان من المفترض أن يفوز بها برايتون.

* بوكيتينو يطالب باستثمارات في فترة الانتقالات الشتوية

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إن على النادي ضخ مزيد من الاستثمارات في فترة الانتقالات الشتوية إذا أراد رفع المستوى رغم أن النادي أنفق بحسب تقديرات وسائل إعلام أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) للتعاقد مع لاعبين في آخر 18 شهرا.

وتجاوزت نسبة استحواذ تشيلسي على الكرة 70 في المئة في خسارته 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون يوم الأحد لكنه لم يهدد مرمى جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون سوى مرات معدودة.

وقال بوكيتينو بعد المباراة "نحن بحاجة لتحليل الواقع. نحتاج للحديث ومحاولة التحسين في فترة الانتقالات المقبلة".

وزاد الضغط على بوكيتينو بعد أن مني بالخسارة الثالثة على التوالي خارج ملعبه ليتسع الفارق الذي يفصله عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال إلى 14 نقطة في المركز 12.

وقد يتساءل تود بولي مالك النادي ما إذا كان إنفاق المزيد من الأموال هو الحل لمشكلات الفريق.

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