روما يتعادل مع فيورنتينا رغم إنهاء المباراة بتسعة لاعبين في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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تعادل روما 1-1 مع ضيفه فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد رغم خوضه لمعظم الشوط الثاني وهو يعاني من نقص عددي بعد طرد نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو.

وسجل لوكاكو بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس متقنة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية متقنة من باولو ديبالا.

وتلقى زاليفسكي لاعب روما البطاقة الصفراء الثانية ليطرد في الدقيقة 64، قبل أن يدرك فيورنتينا التعادل بعدها بدقيقتين عندما سجل لوكاس مارتينيز كوارتا بضربة رأس بعد تمريرة عرضية.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، تدخل لوكاكو على كريستيان كوامي لاعب فيورنتينا ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 25 نقطة، متراجعا بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث، ويتأخر بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان متصدر الدوري. ويحتل فيورنتينا المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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