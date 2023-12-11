اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على فيوتشر المصري ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية

المصدر: رويترز

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انفرد اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب بصدارة المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ضيفه فيوتشر المصري الأحد.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى تسع نقاط متقدما بثلاث نقاط على فيوتشر.

وتقدم الهلال الليبي للمركز الثالث وله ثلاث نقاط بعد فوزه 2-1 على سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي ومتذيل المجموعة بلا نقاط.

وسجل عبد الله كانو هدف فوز اتحاد العاصمة في الدقيقة 65.

وسيطر صاحب الأرض منذ البداية وكاد حسين دهيري أن يمنحه التقدم بتسديدة خلفية مزدوجة مرت أعلى العارضة ورد فيوتشر وأرسل عبد الكريم الوادي تمريرة عرضية حولها مروان محسن بكعب قدمه بجوار القائم.

وزات خطورة اتحاد العاصمة مع مرور الدقائق وردت العارضة ضربة رأس من أدم عليلات في الدقيقة 36 قبل أن يسدد عبد الفتاح إسماعيل بلقاسمي في القائم الأيمن قرب نهاية الشوط الأول.

وتراجع فيوتشر للدفاع في الشوط الثاني قبل أن تهتز شباكه بتسديدة منخفضة من كانو استقرت في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى محمود عبد الرحيم (جنش) حارس فيوتشر.

واعتمد الفريق الزائر على الهجوم المرتد بحثا عن إدراك التعادل لكن دفاع الفريق الجزائري أجهض محاولات فيوتشر.

وفي وقت سابق سجل المعتصم بالله الطيب هدفا في كل شوط ليقود الهلال للفوز على ضيفه سوبر سبورت يونايتد لينعش آماله في العبور إلى الدور التالي عن المجموعة ذاتها.

وسجل الطيب هدف فوز الهلال في الدقيقة 61 بعد دقيقتين من إدراك جامباني لونجو لهدف التعادل للفريق الزائر.

وكان الطيب قد منح التقدم لفريقه بعد 13 دقيقة من زمن المباراة.

* نهضة بركان يبتعد بقمة المجموعة



سجل نهضة بركان هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ديابل نوار من الكونجو ليواصل انطلاقته المثالية ويبتعد بصدارة المجموعة الرابعة.

ووصل الفريق المغربي إلى تسع نقاط بعد ثلاث مباريات ليتقدم بخمس نقاط على الملعب المالي وسيكوكوني يونايتد من جنوب أفريقيا، بعد تعادلهما سلبيا ، وظل ديابل نوار في المركز الأخير بلا أي نقاط.

ومنح يوسف زغودي التقدم لنهضة بركان بعد 28 دقيقة من اللعب بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها محمد المورابيط الذي سجل الهدف الثاني بعد تسع دقائق من الاستراحة بعد تمريرة عرضية.



* أبو سليم يواصل الانتصارات



سجل محمد القاضي هدفا ليقود أبو سليم الليبي للفوز 1-صفر على أكاديمية سوار الغيني.

ورفع الفريق الليبي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، متأخر بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يتذيل سوار ترتيب المجموعة دون نقاط.

وبدأ سوار بالتهديد أولا بتسديدة خطيرة محمد كامارا الذي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية لكنها مرت فوق المرمى.

وأهدر بيتر نوورا مهاجم أبو سليم فرصة محققة بعدما انفرد بالمرمى لكن الحارس مومو كومباسا خرج من مرماه وأنقذ الكرة بنجاح.

وجاء هدف أبو سليم في الدقيقة 61 بعدما استغل محمد القاضي خطأ فادحا من كومباسا الذي فشل في الإمساك بالكرة لتمر من بين قدميه ويضعها لاعب الفريق الليبي في الشباك.

وكاد مروان السواعي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 70 بضربة رأس قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

ويستقبل سوار نظيره أبو سليم مجددا في مباراة الإياب 20 ديسمبر كانون الأول الجاري.

*الأفريقي يخسر في نيجيريا

تلقى الأفريقي التونسي خسارته الأولى في البطولة 1-صفر من مضيفه ريفرز يونايتد النيجيري لكنه ظل في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوز دريمز من غانا 3-2 على كلوب دي لوبيتو من أنجولا.

وسجل نيما نواجوا هدف فوز صاحب الأرض قبل دقيقتين من الاستراحة.

وسقط راشد عرفاوي لاعب الأفريقي‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬أرضا مطالبا بركلة جزاء قرب النهاية لكنه تحصل على بطاقة صفراء من الحكم لتعمد السقوط.

وكاد ريفرز أن يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لكن ضربة رأس من تيمبل إيميكاي اصطدمت في القائم الأيسر للحارس معز حسن.

ويتصدر الأفريقي المجموعة وله ست نقاط متقدما بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة على ريفرز ودريمز وظل كلوب دي لوبيتو في المركز الأخير بلا نقاط.

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