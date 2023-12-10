ثنائية تريزيغيه تقود طرابزون سبور للمربع الذهبي في الدوري التركي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق طرابزون سبور فوزا ثمينا خارج ملعبه على غازي عنتاب بنتيجة 3 / 1 الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري التركي لكرة القدم.

يدين طرابزون سبور بهذا الانتصار لنجمه المصري محمود حسن تريزيغيه الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 48 و79، بينما سجل زميله اليوناني أناستيوس باكاسيتاس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأحرز دينيس دراجوش الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

قفز طرابزون سبور بهذا الفوز للمركز الرابع برصيد 26 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن بشكتاش، الذي خسر أمام فنربخشة بنتيجة 1 / 3 أمس السبت في الجولة نفسها.

وخسر فريق غازي عنتاب مباراته الرابعة على التوالي ليقبع في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم الأحد، فاز قيصري سبور على بينديكسبور 2 / صفر، وإسطنبول باشاك شهير على هاتاي سبور 1 / صفر، وآلانيا سبور على إسطنبول سبور 1 / صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز