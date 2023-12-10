تأتي الأندية الإسبانية في صدارة قائمة الأكثر فوزا بالبطولة..النجوم يتصدرون الأرقام القياسية لكأس العالم للأندية وحضور عربي لافت

المصدر: د ب أ

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تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث تنطلق المسابقة بعد غد الثلاثاء، وتتواصل فعالياتها حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية، التي تحمل الرقم 20 في تاريخ المسابقة، بمشاركة 7 أندية هي: مانشستر سيتي الإنجليزي، فلومينينسي البرازيلي، الأهلي المصري، أوراوا ريد دياموندز الياباني، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اتحاد جدة السعودي.

وحفلت البطولة على مدار 19 نسخة سابقة، بالعديد من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة سواء للأندية المشاركة في المسابقة أو اللاعبين الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي شهدتها البطولة التي تقام سنويا.

خلال النسخ الماضية، كان لقب البطولة حكرا على أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث حصلت فرق القارة العجوز على 15 لقبا، في حين نالت فرق أمريكا اللاتينية على 4 ألقاب.

تأتي الأندية الإسبانية في صدارة قائمة الأكثر فوزا بالبطولة، بعدما حصلت عليها 8 مرات، بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيها الفرق البرازيلية، فيما تواجدت أندية إنجلترا في المركز الثالث بامتلاكها 3 ألقاب في المونديال.

يحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا بفارق لقبين أمام

أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة الإسباني، فيما تقاسم كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس العالم برصيد لقبين، بينما حصلت فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيلين، وميلان وإنتر الإيطاليين على اللقب مرة وحيدة.

شارك النجم الألماني المخضرم توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في 6 مباريات نهائية بالبطولة، توج بها جميعا، ليصبح اللاعب الأكثر فوزا بلقب المسابقة، حيث حصل على كأس العالم عام 2013 برفقة فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، فيما نال البطولة أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 مع الفريق الملكي.

يتربع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه الويلزي جاريث بيل.

أربعة لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بالبطولة هم الأوروجواياني لويس سواريز ورونالدو وبيل والليبي حمدو الهوني، ويبقى رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في النهائي.

يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا، قائمة أكثر المدربين تتويجا بكأس العالم للأندية، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الإسباني زين الدين زيدان.

يعد الإسباني رامون تريبيوليتكس أكثر مدير فني مشاركة في البطولة، بعدما تواجد في 7 نسخ بالمسابقة.

يحمل أوكلاند سيتي الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بمونديال الأندية، حيث يستعد للعب في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، علما بأنه كان مؤهلا للمشاركة أيضا في نسختي 2020 و2021، لكنه قرر الانسحاب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد آنذاك.

يتواجد المصري حسين الشحات، نجم العين الإماراتي السابق والأهلي المصري الحالي، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين لعبا للمباريات بمونديال الأندية برصيد 12 لقاء.

يحلق الأهلي المصري في صدارة قائمة أكثر الأندية خوضا للمباريات في مونديال الأندية برصيد 22 لقاء.

يعتبر ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في مونديال الأندية، بعدما فاز في 12 لقاء من إجمالي 14 لقاء خاضه بالمسابقة، علما بأنه يمتلك أيضا أكبر رصيد تهديفي في البطولة، بعدما سجل لاعبوه 40 هدفا خلال مسيرته بالمسابقة.

شهدت نسخة البطولة الماضية، التي أقيمت بالمغرب في فبراير 2023، معدل أهداف مذهل، بلغ 29ر4 هدف في المباراة الواحدة، بعدما تم تسجيل 30 هدفا في 7 مباريات، ليحطم الرقم القياسي السابق لأعلى معدل أهداف لأي نسخة في المسابقة، الذي كانت تحمله نسخة عام 2018 بالإمارات، التي شهدت معدل أهداف بلغ 1ر4 هدف.

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