ليون يرفع شعار "من رحم المعاناة يولد الأمل" خلال ظهوره الأول في مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

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يستعد فريق ليون المكسيكي لظهور تاريخي أول في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية بعد الفوز للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف.

وحقق ليون إنجازا تاريخيا بالفوز على لوس انجليس أف سي الأمريكي في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد 30 عاما من حصوله على المركز الثاني للبطولة ذاتها عقب خسارة المباراة النهائية لنسخة 1993.

وتوج ليون بلقب الدوري المكسيكي ثمان مرات من قبل أخرها في 2020 كما سبق له الفوز بلقب الكأس خمس مرات ، علما بأنه كان أول فريق مكسيكي يجمع بين لقبي الدوري والكأس وذلك في عام 1949.

وهناك موقف تاريخي لجماهير ليون في عام 1999 حينما وقفت بالمرصاد لمحاولات المالك السابق للنادي لبيعه ونقله لمدينة أخرى، وبعد الضغط على المسؤولين اضطرت الجهات المعنية لإصدار مرسوم بحظر نقل مقر النادي مع وقف عملية بيعه.

ولم تأت نجاحات ليون من فراغ، فقد عانى الفريق كثيرا من أجل الوصول لحلم المشاركة في مونديال الأندية، حيث أنه قضى عشرة أعوام في دوري الدرجة الثانية بدءا من عام 2002، قبل أن ينجح أخيرا في تحقيق مبتغاه والصعود إلى دوري الأضواء في 2012 بل وتوج باللقب مرتين متتاليتين في 2013 و2014 ، ومنذ ذلك الحين لم يعرف طريق الهبوط مرة أخرى.

وانتظر ليون ستة أعوام من أجل حصد لقبه الثامن في الدوري المكسيكي في 2020، ومنذ ذلك الحين ، حل الفريق في المركز الثالث عام 2021 وفي المركز العاشر في 2022 قبل أن يخرج من دور الثمانية في الموسم الحالي.

وسيكون ليون تاسع فريق مكسيكي يشارك في مونديال الأندية بعد نيكاكسا وكلوب أمريكا وباتشوكا واتلانتي ومونتيري وكروز أزول وجوادالاخارا وتيجريس اونال.

ويتطلع ليون لتقديم صورة طيبة عن الكرة المكسيكية خلال ظهوره الأول في المونديال، حينما يلاقي أورواو ريد دياموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا ، يوم الجمعة المقبل، في أول مواجهة بين الفريقين، وحال فوزه سيصعد لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويضع ليون في اعتباره أنه يمثل الكرة المكسيكية التي تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي سيكون مطالبا بمضاهاة الإنجازات السابقة للكرة المكسيكية ، أو ربما تخطيها إذا حالفه الحظ.

وتتمثل أفضل نتيجة سابقة للأندية المكسيكية في مونديال الأندية في حصول تيجريس أونال على المركز الثاني في نسخة 2020 وحصول مونتيري على المركز الثالث مرتين في 2012 و2019 بجانب حصول باتشوكا على المركز الثالث أيضا في 2017.

ويضم ليون بين صفوفه 23 لاعبا بمتوسط أعمار 4ر28 عاما، ويضم بين صفوفه تسعة محترفين أي بنسبة 1ر39 من أجمالي عدد اللاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبين ليون 38 مليون و80 ألف يورو، ويعتبر المدافع ادونيس فرياس أغلى لاعب في الفريق، حيث تبلغ قيمته السوقية خمسة ملايين يورو.

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