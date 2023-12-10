الترجي التونسي يحبط جماهيره بتعادل سلبي مع بترو أتليتيكو في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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واصل الترجي التونسي نتائجه المتراجعة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع ضيفه بترو أتليتيكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات السبت.

ولم يقدم الترجي الأداء المنتظر منه أمام جماهيره في ملعب حمادي العقربي في رادس، حيث هدد مرمى بترو أتليتيكو بعدد محدود من الفرص على مدار شوطي المباراة.

وخرج الفريق الأنجولي بأفضل نتيجة ممكنة في تونس مما سمح له بالاحتفاظ بصدارة المجموعة الثالثة بسبع نقاط من ثلاث مباريات مقابل أربع نقاط للترجي في المركز الثاني متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الهلال السوداني ومنافسه المحلي النجم الساحلي.

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