الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويقترب من بلوغ دور الثمانية بالكونفيدرالية

المصدر: د ب أ

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اقترب الزمالك من بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على ضيفه ساجرادا الأنجولي 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للبطولة.

ورفع الزمالك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ست نقاط عن أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الأحد مع فريق أكاديمية سوار الغيني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساجرادا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل أكاديمية سوار الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 42.

ودخل الزمالك المباراة بضغط كبير على منافسه، حيث استعان مدربه معتمد جمال على الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ورغم الضغط الهجومي الكبير من جانب الزمالك، إلا أن حارس مرمى ساجرادا تألق في التصدي للهجمات الخطيرة من هجوم الفريق المصري، وأبعد أكثر من فرصة خطيرة خاصة من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 20 ومحمد عبد الغني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42 سجل الزمالك هدف المباراة الوحيد عن طريق زيزو، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك ساجرادا.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، وسدد زيزو كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 50.

على الجانب الأخر، لم يشن الفريق الأنجولي العديد من الهجمات على مرمى الزمالك، واكتفى بالتواجد في منطقة جزائه.



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