وصفهم بالجمهور "المدلل" .. هودجسون يعتذر بعد انتقاد مشجعي كريستال بالاس

المصدر: رويترز

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أعتذر روي هودجسون مدرب كريستال بالاس لمشجعي فريقه بعد أن وصفهم بأنهم جمهور "مدلل" عندما أطلقوا صيحات الاستهجان بوجه فريقه بعد الهزيمة 2-صفر الأربعاء الماضي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري الممتاز منذ انتصاره في الرابع من نوفمبر الماضي على مضيفه بيرنلي بينما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه ليتراجع للمركز 14 بين فرق البطولة العشرين رغم أنه قدم بداية واعدة هذا الموسم عندما انتصر على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال هودجسون بعد الهزيمة أمام بورنموث "جمهور الفريق كان مدللا في الآونة الأخيرة هنا.

"اعتادوا على رؤيتنا نقدم أداء جيدا جدا على أرضنا."

وأوضح مدرب ليفربول وإنتر ميلان السابق أمس الجمعة أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.

وقال المدرب المخضرم "أشعر بالانزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي.

"سأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط لذا لابد لي من الاعتذار لهم لأنهم كانوا طيبون جدا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي."

وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لبالاس في 2021 بعد أن احتل الفريق المركز 14 في موسمين متتاليين.

بعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس 2023 وأوقف مسيرة هزائم متتالية استمرت في 12 مباراة وحصل على 18 نقطة في 10 مباريات وأنهى بالاس الموسم في المركز 11 وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.

وسيحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم السبت.

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