الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: نتوقع عودة فينيسيوس وكامافينجا في يناير

المصدر: رويترز

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه يتوقع عودة لاعبي فريقه المصابين فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا إلى تدريبات النادي عقب العطلة الشتوية للدوري الإسباني في يناير المقبل.

ويغيب المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب منذ الشهر الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الأيسر بينما غاب لاعب الوسط الفرنسي الدولي كامافينجا عن أخر ثلاث مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني بسبب تمزق في أربطة الركبة اليمنى.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ريال بيتيس على أرض الأخير في وقت لاحق اليوم السبت "سيتعين على فينيسيوس وكامافينجا الانتظار حتى 2024. لكني أعتقد أنهما سيكونان جاهزين للعودة للتدريبات معنا مع نهاية العطلة (الشتوية)."

وتحدث المدرب أنشيولي أيضا عن أحدث تفاصيل إصابة لاعب الوسط جود بيلينجهام الذي يشارك في المباريات رغم إصابته في الكتف.

وقال عن ذلك "كتفه يمثل مشكلة عليه مواجهتها عن طريق القيام بخطوات محددة. هي ليست مشكلة كبيرة جدا ولهذا فإن بوسعه اللعب حتى الآن ونحن نعتقد أن الوضع سيتحسن بمرور الوقت."

وأضاف أنشيلوتي "الكتف مفصل له خصوصية كبيرة وهناك إمكانية أن يتسبب في مشكلات مستمرة وعندها سيكون بحاجة إلى عملية جراحية إذا ما حدث هذا. لكن بوسعنا استبعاد حدوث هذا الآن."

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