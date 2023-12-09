موسم استثنائي يقرب الأهلي المصري من حصد لقب أفضل ناد في أفريقيا

المصدر: د ب أ

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يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية الكشف عن اسم النادي الذي سيحصل على جائزة أفضل نادي في أفريقيا عن العام الماضي وذلك خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام بعد غد الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وتتنافس أندية الأهلي المصري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي على الجائزة بعدما أعلن كاف عن القوائم النهائية المختصرة يوم الخميس الماضي.

ويعد الأهلي الأوفر حظا لحصد الجائزة لاسيما وأنه حقق مسيرة استثنائية في الموسم الماضي.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد أن تغلب على الوداد المغربي في الدور النهائي 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم تتوقف إنجازات الأهلي في الموسم الماضي عند حصد لقب دوري الأبطال بل حصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ43 في تاريخه، كما أحرز كأس السوبر المحلي لموسم 2022 و2023 وكأس مصر 2022.

كما شارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المغرب في شباط/فبراير الماضي واحتل المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامينجو البرازيلي 2 / 4.

ورغم الأفضلية النسبية التي يملكها الأهلي، إلا أن فريق الوداد المغربي هو الآخر حقق العديد من الإنجازات في الموسم الماضي والتي تؤهله لحصد جائزة أفضل نادي.

وحل الوداد وصيفا للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وشارك في مونديال الأندية الأخير ولكنه فشل في عبور الدور الثاني عقب خسارته أمام الهلال السعودي 3 / 5 بركلات الترجيح.

وعلى المستوى المحلي احتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي بعد منافسة مع الجيش الملكي، كما وصل الوداد للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرش المغربي وخسر أمام الرجاء.

ولن تكون فرص فريق صن داونز الجنوب أفريقي قليلة لحصد الجائزة، خاصة وأنه توج مؤخرا بلقب بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى متفوقا على أفضل سبعة أندية في القارة الأفريقية.

وتوج صن داونز بلقب دوري جنوب أفريقيا في الموسم الماضي حيث حصد 70 نقطة، جمعها من الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع والخسارة في مباراتين.

كما ودع بطولة كأس جنوب أفريقيا من دور الثمانية عقب خسارته أمام فريق ستيلينبوش.

قاريا، وصل صن داونز للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وخرج أمام فريق الوداد المغربي بعدما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب وتعادلا 2/2 في مباراة الإياب التي أقيمت بجنوب أفريقيا.

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