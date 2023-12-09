بعد موسم ‏استثنائي مع نابولي..أوسيمين على بعد خطوة واحدة من جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

المصدر: د ب أ

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أصبح فيكتور أوسيمين على بعد ‏خطوة واحدة من التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقيا خلال حفل ‏توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يقام بعد غد الاثنين في ‏مدينة مراكش بالمغرب.‏

ويتنافس أوسيمين على الجائزة، مع المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثبت أوسيمين بما لا يدع مجالا للشك أنه يستحق التواجد ضمن القائمة النهائية ‏للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد موسم استثنائي، قاد خلاله فريقه ‏نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.‏

وسجل أوسيمين الذي يحتفل في 29 يسمبر الجاري بعيد ميلاده ‏الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري ‏الإيطالي ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.‏

كما حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر ‏اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في ‏تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏

وامتدت نجاحات أوسيمين إلى المنتخب النيجيري في 2023، بعد تصدره قائمة ‏هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل، عبر ‏تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات ‏مقابل هزيمة واحدة.‏

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل عشرة لاعبين حول العالم.‏

وتوج أوسيمين، الذي يتطلع لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته ‏في عام 1999، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة ‏اللاعبين الإيطاليين قبل عدة أيام.

كما يحتل هداف نابولي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب ‏نيجيريا برصيد 20 هدفا خلال 28 مباراة دولية، خلف رشيدي ياكيني الذي ‏سجل 37 هدفا وسيجون أوديجبامي صاحب الـ22 هدفا وياكوبو أييجبيني ‏صاحب الـ21 هدفا.‏

وبدأ أوسيمين يتحسس طريق النجومية مبكرا عبر قيادة منتخب نيجيريا للفوز ‏بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في 2015 بجانب حصوله على ‏الحذاء الذهبي لهداف البطولة ‏ برصيد عشرة أهداف خلال سبع مباريات، وجائزة ‏الكرة الفضية لثاني أفضل لاعب في البطولة، كما حصد أيضا جائزة الحذاء ‏الذهبي لهداف كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما في 2015، وهو نفس ‏العام الذي شهد حصوله على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا.‏

وخاض أوسيمين أول مباراة له مع منتخب نيجيريا الأول في حزيران/يونيو ‏‏2017، قبل أن يساهم في فوز بلاده بالمركز الثالث في كأس أمم أفريقيا ‏‏2019.‏

وبدأ أوسيمين مسيرته الاحترافية في 2016 عبر بوابة فولفسبورج الألماني، لكنه ‏لم يسجل أي أهداف مع الفريق على مدار موسم ونصف الموسم، ليرحل بعدها ‏إلى صفوف رويال شارلروا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حيث سجل له ‏‏13 هدفا خلال 27 مباراة، ثم انتقل الهداف النيجيري إلى صفوف ليل الفرنسي ‏حيث سجل 18 هدفا خلال 38 مباراة على مستوى كافة المسابقات.‏

ولفت أوسيمين أنظار نابولي ، الذي سارع بالتعاقد مع اللاعب في صفقة قياسية ‏بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

وفي الموسم الأول له مع الفريق سجل أوسيمين ‏10 أهداف خلال 30 مباراة ثم أحرز 18 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم ‏التالي قبل تسجيله 31 هدفا خلال 39 مباراة على مستوى كافة المسابقات في ‏الموسم الماضي، لكنه اكتفى بتسجيل ستة أهداف خلال 13 مباراة في الموسم ‏الحالي.‏

وحصد أوسيمين العديد من الألقاب الفردية مع نابولي ، بداية من فوزه بجائزة ‏أفضل لاعب شاب في موسم 2021 / 2022 ثم أفضل مهاجم في موسم 2022 ‏‏/2022 وجائزة لاعب الشهر مرتين فيمارس 2022 و يناير ‏‏2023، قبل أن يزين مسيرته الاستثنائية في الموسم الماضي بالحصول على ‏جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وينضم للفريق المثالي للمسابقة.‏

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