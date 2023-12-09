في سباق على جائزة الأفضل في العام الجاري 2023.. منتخب المغرب يلامس قمة المجد في حفل جوائز الكاف

المصدر: د ب أ

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تستعد ثلاثة منتخبات أفريقية للدخول في سباق على جائزة الأفضل في العام الجاري 2023 خلال الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي سيقام بعد غد الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) في بيان رسمي عن اختصار القائمة النهائية لكافة جوائزه في 2023 حيث تنحسر المنافسة بين ثلاثة منتخبات هي المغرب والسنغال وجامبيا.

وأوضح (الكاف) أن معيار الترشيح والتقييم لمختلف جوائزه بناء على التقييم الفردي والجماعي لأداء اللاعبين والأندية والمنتخبات خلال الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023..

ويبقى المنتخب المغربي هو المرشح الأبرز للفوز بهذه الجائزة بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق تحت قيادة مديره الفني الشاب وليد الركراكي خلال منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

في مونديال قطر، كتب أسود أطلس لأنفسهم إنجازا غير مسبوق بحلوله في المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم.

قاد الركراكي المنتخب المغربي لتصدر مجموعته بعد تعادل سلبي أمام كرواتيا ثم فوزين على كندا بنتيجة 2 / 1 ثم بلجيكا 2 / 0، وواصل مفاجآته في الدور الثاني بإقصاء منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 بعد اللجوء لركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما أبهر أسود أطلس الجميع بإقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه في دور الثمانية بالفوز على منتخب البرتغال 1 / صفر قبل أن تتوقف مسيرته بالخسارة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا صفر / 2 في الدور قبل النهائي وخسارة جديدة أمام كرواتيا بنتيجة 1 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 خاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات ودية، حقق خلالها أيضا فوزا بارزا على نظيره البرازيلي 2 / 1 في مارس الماضي.

بفضل هذه النتائج قفز منتخب المغرب في تصنيف الفيفا حيث احتفظ بالمركز 11 خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2023 قبل أن يستقر في المركز 13 منذ سبتمبر الماضي.

ولمع أكثر من نجم مغربي في هذه المسيرة التاريخية مثل ياسين بونو الذي ترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية، وكذلك أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الذي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

أما منتخب السنغال يعد الفرس الثاني في سباق جائزة الأفضل، حيث نجح أيضا أسود التيرانجا في الصعود للدور الثاني من مونديال 2022 رغم البداية المخيبة للغاية في المجموعة الأولى.

وخسر المنتخب السنغالي مباراته الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد، لكنه انتفض بفوزين متتاليين على قطر 2 / 1 والإكوادور 2 / 1، مما أوقعه في اختبار قوي في الدور الثاني أمام المنتخب الإنجليزي الذي حسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3 / صفر.

كما واصل أسود التيرانجا مسيرتهم القوية بنتائج قوية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، حيث تصدر مجموعته بسجل خال من الهزائم، حيث جمع 14 نقطة بعد أربعة انتصارات وتعادلين.

بفضل هذه المسيرة القوية وصل منتخب السنغال لأفضل مركز له في تصنيف الفيفا (18) علما بأنه يستقر حاليا في المركز (20) منذ سبتمبر الماضي، كما ترشح مدربه آليو سيسيه لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا رفقة الركراكي وعبد الحق بن شيخة الذي قاد اتحاد الجزائر للفوز بثنائية كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي.

لم يشارك منتخب جامبيا في كأس العالم الأخيرة 2022، لكن الفريق الملقب بالعقارب فرض نفسه بقوة على الساحة القارية بفضل تأهله لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي.

في المشاركة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون فجرت جامبيا مفاجأة كبيرة في مشاركتها الأولى بالتأهل للدور الثاني بحلوله وصيفا في المجموعة السادسة متفوقا على منتخب عريق بحجم منتخب تونس بطل أفريقيا في 2004.

وواصل منتخب جامبيا مسيرته الساحرة بإقصاء غينيا من الدور الثاني بالفوز بهدف قبل أن يودع البطولة بالخسارة صفر / 2 أمام الكاميرون.

يدين منتخب جامبيا بهذه الطفرة لمدربه البلجيكي توم سينتفيت الذي حافظ على المسيرة الجيدة بتأهل جديد لكأس أمم أفريقيا 2024 بحلوله وصيفا في المجموعة السابعة خلف مالي، ومتفوقا على الكونغو وجنوب السودان.

أنهى منتخب جامبيا العام الماضي في المركز 126 بتصنيف الفيفا لكنه حقق قفزة ملموسة حتى وصل إلى المركز 117 في أكتوبر الماضي، علما بأنه يتواجد حاليا في المركز 126.

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