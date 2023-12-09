يوفنتوس يفوز على نابولي ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت

المصدر: د ب أ

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اعتلى فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نابولي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو جاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على أودينيزي السبت.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 24 نقطة في المركز الخامس.

بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر عشر لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر خمس مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.



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