5 فرق عربية تسعي للعلامة الكاملة بالجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية

المصدر: د ب أ

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تسعي 5 فرق عربية لفرض سيطرتها القارية وتحقيق العلامة الكاملة مع انطلاق الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية).

ويتساوي اتحاد الجزائر (حامل اللقب) ومودرن فيوتشر المصري في الرصيد بالمجموعة الأولي ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الزمالك المصري بالمجموعة الثانية، والأفريقي التونسي ونهضة بركان المغربي المجموعتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

وتشهد الجولة الثالثة 8 مباريات، تبدأ بمواجهة الزمالك مع ضيفه ساجرادا الإنجولي غدا السبت، فيما تقام باقي اللقاءات يوم الأحد المقبل.

يستضيف أبوسليم الليبي نظيره أكاديمية سوار الغيني في المجموعة الثانية، بينما يلتقي ريفرز يونايتد النيجيري مع الأفريقي التونسي، وأكاديمية دو لوبيبتو الأنجولي مع دريمز اف سي الغاني في المجموعة الثالثة.

ويلعب الهلال الليبي مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، واتحاد الجزائر مع فيوتشر في المجموعة الأولي، بينما يلتقي نهضة بركان مع ديابل نوار الكونغولي، وسيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي مع الملعب المالي في المجموعة الرابعة.

وحقق اتحاد العاصمة فوزين متتالين علي الهلال ثم علي سوبر سبورت خارج الارض، ليواصل رحلة مطاردة لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، ولكنه يصطدم بمواجهة فيوتشر، صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط حيث فاز هو الأخر علي الفريقين.

وستكون المواجهة بين الفريقين علي زعامة المجموعة الأولي، بل إن الفائز بالمباراة اليوم سيكون قد اقترب بشدة من حجز مقعده في دور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية، يبحث الزمالك المصري عن تأكيد تفوقه القاري حين يستضيف ساجرادا، حيث يتطلع لحصد النقطة التاسعة في المجموعة بعد أن حقق فوزين علي حساب أبوسليم وأكاديمية سوار ليتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المجموعة.

ويعاني الزمالك في الموسم الحالي من عدم قدرته علي دعم صفوفه بسبب إيقاف القيد في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي والتي تسببت في عدم قدرته على تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بدفع مستحقات لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد ولكن في قرار مجلس إدارته الجديد بإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي لمغادرتهم معسكر الفريق دون إذن الشهر الماضي، بجانب رحيل مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت للفريق.

ورغم كل ذلك، لكن الفريق يسير بصورة جيدة علي المستوي القاري ويتصدر مجموعته ويقترب وبقوة من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

في المقابل، فإن ساجرادا يملك 3 نقاط عقب فوزه علي سوار الغيني بهدفين قبل أن يخسر من أبوسليم بهدف نظيف، ويسعي روكي سابيري، المدير الفني لساجرادا، للخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة حسب تصريحات صحفية فور وصوله الي القاهرة.

وفي المجموعة الثالثة، يسعي الأفريقي التونسي لتأكيد صدارته حين يحل ضيفاً علي ريفرز يونايتد النيجيري بعد غد الأحد، ويتواجد الأفريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه دريميز وريفرز يونايتد بثلاث نقاط ثم أكاديمية دو لوبيبتو بدون نقاط.

ويستضيف نهضة بركان نظيره ديابل نوار، بحثا عن العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة حيث جمع 6 نقاط من الفوز علي سيخوخون يونايتد والملعب المالي، اللذين يحتلان المركز الثاني والثالث على الترتيب بثلاث نقاط لكل منهما بينما يتذيل ديابل نوار المجموعة بلا نقاط.

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