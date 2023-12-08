ألمانيا وبلجيكا وهولندا يتقدمون رسمياً بطلب مشترك لتنظيم كأس العالم للسيدات 2027

المصدر: د ب أ

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تقدمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا رسميا بطلب مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم للسيدات لعام 2027، للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان أن الوثائق الخاصة بالملف تم إرسالها في الوقت المحدد.

وتتنافس البرازيل أيضا على استضافة المونديال، بالإضافة لملف مشترك تقدمت به الولايات المتحدة والمكسيك .

ويهدف الملف الأوروبي لزيادة الإيرادات بنسبة 50% مقارنة بما تحقق بكأس العالم للسيدات الأخيرة، التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا الصيف الماضي.

وحقق مونديال السيدات الأخير، الذي أقيم في يوليو و أغسطس الماضي إيرادات قياسية بلغ مجموعها 570 مليون دولار.

وأطلقت ألمانيا وبلجيكا وهولندا على ملفها لمونديال 2027 عاسم "كسر آفاق جديدة"، باستخدام الأحرف الأولى من اسم كل دولة باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن مستضيف المونديال خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا في 17 مايو القادم، بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم للرجال عام 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا، كما سبق لها تنظيم مونديال السيدات عامي 1999 و2003، فيما لم تحصل أمريكا الجنوبية على شرف استضافة كأس العالم للسيدات من قبل.

وتدخل ألمانيا، التي سبق لها تنظيم مونديال السيدات عام 2011، السباق بعدما عرضت استضافة منافسات البطولة في مدن دورتموند ودوسلدورف وجيلسنكيرشن وكولونيا، وجميعها قريبة من جارتيها هولندا وبلجيكا.

وفي المقابل، ترغب بلجيكا في إقامة مباريات المونديال بكل من بروكسل وشارلروا وجينك وجنت، بينما تقترح هولندا إجراء لقاءات البطولة في أمستردام وأيندهوفن وهيرينفين وإنشخيده وروتردام.

ومن المقرر أن يتم الاختيار النهائي للملاعب العشرة بواسطة فيفا، فيما سيتم إجراء قرعة مرحلة المجموعات لكأس العالم في بروكسل، حال حصول الملف الأوروبي على شرف استضافة البطولة.

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