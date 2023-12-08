إيفرتون يغادر منطقة الهبوط بالفوز 3-صفر على نيوكاسل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

استفاد إيفرتون من خطأين لكيران تريبيير ليهز الشباك في وقت متأخر بواسطة دوايت مكنيل وعبد الله دوكوري وبيتو ويحقق الفوز 3-صفر على نيوكاسل يونايتد على ملعب جوديسون بارك أمس، ليغادر منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفوز مستحقاً للفريق المنتمي لمرسيسايد على نيوكاسل المنهك الذي خسر الآن خمس مباريات، ما يعادل عدد الهزائم التي مني بها طوال الموسم الماضي بكامله.

وخطف مكنيل الكرة من تريبيير قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

وفقد ظهير منتخب إنجلترا الكرة مجدداً لتجد تمريرة جاك هاريسون العرضية دوكوري الذي هز الشباك قبل أن يسجل بيتو هدفه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتركت الهزيمة نيوكاسل في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 15 مباراة وسط سجل متدهور خارج أرضه بينما تقدم إيفرتون، الذي يعاني خصم 10 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى المركز 17 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

وأطلقت جماهير إيفرتون صيحات استهجان أثناء عزف نشيد الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق المباراة، ومجدداً في الدقيقة العاشرة احتجاجاً على قرار الرابطة بخصم عشر نقاط من رصيد الفريق بسبب مخالفات مالية وطعن النادي على العقوبة.

وبدا أن قوى نيوكاسل خارت في الشوط الثاني بعد أن انتهى نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي رغم الفرصة الخطيرة التي أهدرها دومينيك كالفرت-لوين عندما سدد كرة عالية من مسافة قريبة عندما كان منفرداً.

وصنع إيفرتون العديد من الفرص، لكنه لم يتمكن من استغلالها، كما جرت العادة هذا الموسم، حتى الدقائق الأخيرة التي استعاد فيها حاسته التهديفية ليحقق ثاني انتصار على ملعبه هذا الموسم.

ونادراً ما شكل نيوكاسل خطورة على مرمى إيفرتون. وسدد ميجيل ألميرون كرة لكن الحارس تصدى لها بينما لعب ألكسندر إيساك ضربة رأس أخطأت طريقها للمرمى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز