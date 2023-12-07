ثنائية مكتوميناي تقود يونايتد للانتصار على تشيلسي في دوري إنجلترا

المصدر: رويترز

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سجل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد هدفا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة ليحقق الانتصار الذي دفع فريق المدرب إريك تن هاج نحو المركز السادس في الجدول برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي فوز مانشستر يونايتد في فترة صعبة يعيشها تن هاج المحاصر، والذي طاردته تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن حدوث مشكلات داخل غرفة الملابس.

وأحرز مكتوميناي هدفه الأول في الدقيقة 19، بعد أن سدد الكرة عقب ارتدادها إليه بعد تصدي دفاع تشيلسي لتسديدة هاري ماجواير.

وأدرك كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي نشأ مشجعا ليونايتد وكان يلعب أول مباراة له على استاد أولد ترافورد، التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سدد بقدمه اليسرى بين ساقي المدافع فيكتور ليندلوف لتتجاوز الحارس أندريه أونانا نحو الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمكتوميناي في المباراة والخامس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69 عندما لعب برأسه الكرة اثر تمريرة عرضية متقنة من أليخاندرو جارناتشو.

وسدد يونايتد 28 مرة على روبرت سانشيز حارس تشيلسي، منها تسع مرات على المرمى، في مباراة رائعة بعد الخسارة 1-صفر أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي، والتي وصفها مكتوميناي بأنها "سيئة".

وقال لاعب خط الوسط لمنصة أمازون برايم "كان اللاعبون في حالة استياء شديد من الطريقة التي أدينا بها في تلك المباراة (لقاء نيوكاسل).

"لم يكن الأداء جيدا بما فيه الكفاية، وكان الحضور الليلة والفوز مزية إضافية ومن الأمور التي يمكننا البناء عليه".

وكان فوز يونايتد هو الرابع له في آخر خمس مباريات بالدوري.

وقال سفيان أمرابط لاعب وسط يونايتد "بعد المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل، لم تكن الأمور جيدة.

"أردنا الرد اليوم لنُظهر للجماهير قدراتنا وأننا نريد الفوز".

في المقابل قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي "الفريق الآخر كان يستحق الفوز.

"بدا الأمر صعبا في البداية. وأظهروا طاقة هائلة".

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