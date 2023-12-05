اتحاد جدة يفوز على سيباهان ويؤكد صدارته للمجموعة الثالثة بأبطال آسيا

المصدر: د ب أ

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أكد فريق اتحاد جدة السعودي صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه سيباهان الإيراني 2 /1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.

وكانت مباريات الجولة الأخيرة بنفس المجموعة، شهدت فوز القوة الجوية العراقي على أجمك الأوزبكي 3 /2، في وقت سابق من الاثنين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق خمس نقاط عن سيباهان صاحب المركز الثاني.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 14 عن طريق صالح العمري، قبل أن يدرك رامين رضائي التعادل لسيباهان في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 69 سجل جواو فيليبي الهدف الثاني للاتحاد.



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