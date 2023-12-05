مصر تفوز بحق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027

المصدر: د ب أ

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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية الاثنين، تلقيها خطابا رسميا من مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وذكرت اللجنة الأولمبية المصرية عبر مركزها الإعلامي اليوم الاثنين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هشام حطب، كان قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وأوضح البيان :"تلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري ردا رسميا بالموافقة".





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