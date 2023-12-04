إنتر ميلان الحاسم يسحق نابولي بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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قدم إنتر ميلان أداء رائعا واستغل كل الفرص التي سنحت له ليفوز 3-صفر على مضيفه نابولي حامل اللقب ليعود لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وقبل الاستراحة بقليل، تمكن إنتر من التسجيل عكس سير المباراة حين اطلق هاكان شالهان أوغلو تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى ليضع فريقه في المقدمة.

وانتهت آمال نابولي، الذي كان يحظى بالزخم، في الدقيقة 61 حين سيطر نيكولو باريلا على تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبين اثنين وسدد بنجاح في مرمى الحارس أليكس ميريت ليجعل النتيجة 2-صقر لإنتر.

واختتم ماركوس تورام غير المراقب أهداف فريقه قبل خمس دقائق من النهاية بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء واستغل تمريرة متقنة وسدد في المرمى بسهولة.

واستعاد إنتر صدارة الدوري وله 35 نقطة متقدما بنقطتين على يوفنتوس بعد 14 مباراة.

ويحتل نابولي المركز الخامس وله 24 نقطة متساويا مع روما رابع الترتيب.

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