الزمالك يكتسح أكاديمية سوار الغيني برباعية ويتصدر المجموعة الثانية بالكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: د ب أ

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اكتسح الزمالك المصري مضيفه أكاديمية سوار الغيني 4 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم(الكونفيدرالية).

وتقدم الزمالك منذ الدقيقة الثامنة عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف محمود عبد الرازق "شيكابالا" الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 51 سجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للزمالك، فيما اختتم إبراهيما نداي رباعية الزمالك في الدقيقة 75.

وتصدر الزمالك المجموعة برصيد ست نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني عقب فوزه 1 / صفر على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى، فيما تلقى أكاديمية سوار خسارته الثانية عقب خسارته صفر/2 أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الأولى.

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