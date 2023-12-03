ردود فعل على قرعة بطولة أوروبا 2024 وماذا قالوا عن "مجموعة الموت"؟

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت قرعة بطولة أوروبا (يورو 2024) عن مجموعة موت تضم إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا، كما حددت طرفي لقاء الافتتاح المقرر في 14 يونيو من العام المقبل.

فيما يلي ردود فعل على قرعة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي أجريت في في هامبورج السبت

* المجموعة الأولى: ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا

- يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا

"ليست مجموعة الموت، لكنها مجموعة قوية ونتطلع لخوض منافساتها. الآن وقد تحدد منافسونا وتنتظرنا مباراة افتتاحية جيدة جدا أمام اسكتلندا أمام جماهير متحمسة من الجانبين. أعرف عددا من اللاعبين السويسريين والبرتغاليين وعملنا سويا في الماضي".

- ستيف كلارك مدرب اسكتلندا

"دائما ما سيكون الأمر مثيرا. (المجر وسويسرا) فريقان جيدان، إنها مجموعة جيدة ومتوازنة. ستكون المنافسة قوية. لدينا فكرة واضحة جدا عن كيفية الاستعداد. (البلد المضيف) سيكون عليه أن يستعد لاستقبال الكثير من الاسكتلنديين".

- ماركو روسي مدرب المجر

"كان من الممكن أن تكون القرعة أسهل وأصعب، لكن ليس هناك مجموعات سهلة أو مباريات سهلة في بطولة أوروبا. الألمان قطعا هم الأقوى في المجموعة، والاسكتلنديين أقوياء بدنية وسويسرا قوة بارزة على أرضية الملعب".

* المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا

- لويس ديلا فوينتي مدرب إسبانيا

"إنها واحدة من أقوى المجموعات إن لم تكن الأقوى. لن تكون عبارات مبتذلة عندما أقول إننا نرى أن كل الفرق قوية، لكن بالطبع هذه المجموعة ستتطلب منا تقديم أفضل ما في جعبتنا".

- زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

"إنها بحق أصعب مجموعة. لكننا نعرف هدفنا: عبور دور المجموعات".



- لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا

"نعم، كان من الممكن أن تكون أفضل". كونك في التصنيف الرابع يجعلك تدرك أن هناك فرقا أمامك لكن لا ينبغي أن يصرفنا شيء عن إغفال حقيقة أننا إيطاليا. يصعب التكهن (بنتيجة المجموعة). مجموعة صعبة. كرواتيا فريق قوي ومخضرم. إسبانيا؟ يجب على من يحب الرياضة مواجهتها، مذاق التحدي والمقارنة، وإلا فأنت تفقد متعة كرة القدم".

* المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا

- كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك

"من الجيد أننا نعرف مجموعتنا ومنافسينا. يمكن للدنمركيين البدء بشراء تذاكر ثلاث مباريات رائعة ويمكننا أن نبدأ العمل".

- جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا

"تعرف أن الهدف هو تجاوز دور المجموعات. تنظر إلى صربيا برأس حربة مثل ألكسندر ميتروفيتش ثم عليك أن تتوخي الحذر وألا تفترض الكثير. نحن متحمسون للغاية للمشاركة في البطولة. نعرف التوقعات، نعتاد على مثل هذه المباريات الكبرى. نأمل أن نمنح مشجعينا أمسيات رائعة".



* المجموعة الرابعة: الفائز من الملحق (إما بولندا أو ويلز أو فنلندا أو إستونيا) وهولندا والنمسا وفرنسا

- رونالد كومان مدرب هولندا

"إنها مجموعة صعبة للجميع. لم أكن أحبذ مواجهة فرنسا، وربما لم تحبذ فرنسا مواجهة هولندا لأننا تواجهنا كثيرا ومن الجيد أن تواجه منافسين آخرين. لكن على أي حال، نحتاج لتقبل الأمر. هدفنا أن نفوز بالبطولة".

- ديدييه ديشان مدرب فرنسا

"منتخب التصنيف الثالث الذي سنواجهه هو هولندا... فزنا عليها في مباراتينا (في التصفيات) لكن ذلك يصعب المجموعة. واجهنا النمسا أيضا في النسخة الأخيرة من دوري الأمم ولم تكن سهلة. لا نعرف بعد المنافس الأخير. لكنها مجموعة صعبة".

* المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والفائز من الملحق (إما إسرائيل أو البوسنة أو أوكرانيا أو أيسلندا)

- إدوارد إيوردانيسكو مدرب رومانيا

"يجب على الرومانيين الانضمام إلى منتخبهم الوطني. بدأ المنتخب ينقعهم بقدراته. واستجابوا على الفور. ننتظر انضمامهم لنا في بطولة أوروبا ومعا يمكننا أن نسطر التاريخ".

* المجموعة السادسة: تركيا والفائز في الملحق (إما جورجيا أو اليونان أو قازاخستان أو لوكسمبورج) والبرتغال والتشيك

- روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال

"تمنحك المجموعة السادسة وقتا إضافيا قبل المباراة الأولى. فيما يخص المنافسين، دائما ما يكون الوضع صعبا. عدم وجود مدرب لمنتخب التشيك لغز في هذه المرحلة. فازت تركيا بمجموعتها على حساب كرواتيا وويلز. مستواها رائع وتنافسية للغاية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز