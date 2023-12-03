الوداد المغربي يواصل التعثر ويخسر من أسيك في أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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ضاعف أسيك أبيدجان الإيفواري من صعوبة مهمة الوداد البيضاوي المغربي، بعدما فاز عليه 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الوداد في الجولة الأولى أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني صفر/1، لتأتي الهزيمة أمام أسيك أبيدجان لتكون الثانية له على التوالي في دور المجموعات.

على الجانب الأخر، حقق أسيك أبيدجان فوزه الأول، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع سيمبا التنزاني، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويتشارك صدارة المجموعة مع جوانينج جالاكسي.

وسجل سانكارا كاراموكو هدف المباراة الوحيد لأسيك أبيدجان في الدقيقة 72.



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