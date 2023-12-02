يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفوز في الوقت القاتل على مونزا

المصدر: رويترز

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سجل فيدريكو جاتي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود يوفنتوس لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على مونزا تحت الأمطار الجمعة.

وتقدم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من ضربة رأس لصالح يوفنتوس في الدقيقة 12، وبدا أن ذلك سيكون كافيا ليمنح فريقه الفوز.

لكن مونزا أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة بعيدة المدى من فالنتين كاربوني، إلا أن جاتي حسم النقاط الثلاث لصالح يوفنتوس بعد دقائق من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على نابولي الأحد.

ويحتل مونزا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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