أرسنال يسحق لانس 6-صفر ويشق طريقه لدور الـ16 بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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شق أرسنال طريقه إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة مجموعته الثانية، بعدما سحق لانس الفرنسي 6-صفر بأهداف سجلها ستة لاعبين مختلفين.

كان الفريق المضيف، الذي عاد إلى أكبر مسابقة للأندية في كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بحاجة إلى نقطة واحدة ليضمن مكانه في مراحل خروج المغلوب من المسابقة. لكن بدلاً من ذلك، سحق لانس ليحصد النقاط الثلاث.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، للصحفيين: «اليوم كنا نهاجم حقاً، ولعبنا للسيطرة على المباراة، وحققنا ذلك.. اليوم كنا فعَّالين جداً».

ويملك أرسنال 12 نقطة بعد أربعة انتصارات من خمس مباريات، بينما تبددت آمال لانس، صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط، في الوصول إلى دور الستة عشر.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفهم الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برنتفورد يوم السبت الماضي، إذ وصلت الكرة إلى جابريل جيسوس على حافة منطقة الجزاء بعدما فشل لاعبو لانس في إبعادها، ليمررها اللاعب البرازيلي إلى هافرتز الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

وضاعف جيسوس النتيجة بعدها بثماني دقائق، عندما حصل على تمريرة بالقدم اليسرى من بوكايو ساكا من حافة منطقة الجزاء، قبل أن يخادع اثنين من المدافعين ببراعة ثم يسدد كرة في الزاوية.

وسجل ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 23 بعدما لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة جابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بأربع دقائق بتسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك.

وبدأ بعض مشجعي لانس، الذين صاحبوا الفريق، في إشعال الألعاب النارية استياء، ما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.

وأضاف مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعدما سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.

وفاجأ لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي، أرسنال بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، بفضل تألق المهاجم إيلي واهي الذي سجل هدفا وصنع آخر. لكن اللاعب الفرنسي ظهر بشكل باهت وسط درجة الحرارة المنخفضة في شمال لندن.

وقدم لاعب وسط أرسنال، ديكلان رايس، أداءً دفاعياً جيداً في الشوط الثاني وسط محاولة صاحب الأرض في الحفاظ على تقدمه، إذ حاول إحباط كل محاولات الضيوف للوصول إلى منطقة الجزاء.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85، وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.

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